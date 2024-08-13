(فزعة للسودان).. جسر جوي جديد من الكويت لمتضرري الحرب والسيول في السودان

بورتسودان: السوداني

أعلن سفير دولة الكويت لدى السودان، د. فهد الظفيري، اكتمال كافة الترتيبات لانطلاق جسر جوي جديد لمساعدات متضرري الحرب والسيول والفيضانات بالسودان يبدأ مرحلته الأولى بطائرة محملة بحوالي 40 طناً من المساعدات الطبية والإنسانية.

وقال السفير الكويتي انه انطلاقاً من التعليمات السامية لحضرة صاحب السمو أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح؛ بالوقوف مع الأشقاء في السودان للتخفيف من كارثة الحرب والسيول والفيضانات التي تضرر منها الشعب السوداني الشقيق، تقرّر ارسال جسر جوي يحمل مساعدات إنسانية تتضمن سيارات اسعاف ومواد طبية وخياما وأدوية ومواد غدائية ومبيدات للحشرات، حيث ستصل الطائرة الأولى غداً الأربعاء وتتوالى بعدها الطائرات أيام 15 – 18 – 20 من شهر أغسطس الحالي.

وأوضح أن هذه المساعدات تأتي في إطار حملة شعبية تحت عنوان (فزعة للسودان) التي أطلقتها الجمعية الكويتية للإغاثة وجمعية الهلال الأحمر الكويتي بالاشتراك مع العديد من الجمعيات والمؤسسات الخيرية الكويتية، مشيراً إلى ان رئيس جمعية اعانة المرضى الكويتية سيقوم بزيارة للسودان اليوم الثلاثاء لتفقد المراكز الصحية والمعدات الطبية المتضررة.

ولفت إلى أن الجسر الجوي الجديد يأتي امتدادا للجسر الجوي الذي انطلق مع بداية الحرب في السودان وشمل 18 طائرة بجانب سفينتين للمساعدات كان آخرها سفينة حملت أدوية منقذة للحياة لمرضى السرطان بكلفة بلغت مليون دولار، كما نفذت الجمعيات والمؤسسات الخيرية الكويتية العاملة بالسودان، عشرات المشروعات الإنسانية للتخفيف عن المتضررين في أنحاء السودان المختلفة.

وأعرب السفير الظفيري، عن تقديره لكافة الجهود المبذولة من الجهات الرسمية والشعبية بدولة الكويت التي أسفرت عن سرعة إنجاز هذا الجسر الجوي، خاصةً وأنّ السودان يشهد معدلات غير مسبوقة من السيول والفيضانات التي خلفت أضراراً بالغة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الملايين من الشعب السوداني الشقيق بسبب الحرب، معرباً عن شكره للجهات السودانية التي قامت بتسهيل كافة الإجراءات والترتيبات لانطلاق هذا الجسر الجوي.