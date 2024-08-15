النرويج تسعى لتقريب وجهات النظر بين الحكومة السودانية والأمريكية حول مباحثات سويسرا

متابعات: السوداني

أبلغت النرويج، رئيس مجلس السيادة، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رغبتها في قيادة دور لتقريب وجهات النظر بين الحكومة السودانية والأمريكية فيما يتعلق باجتماعات جنيف، في وقتٍ شدد البرهان حرصهم على الحوار مع أمريكا، إلا أن هناك “خطوطا حمراء” لا يمكن تجاوزها تتعلّق بإنفاذ مخرجات منبر جدة واختيار المراقبين لأي محادثات.

والتقى البرهان الأربعاء، السفير النرويجي لدى السودان أندريه ستيانسن، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله بالبلاد.

وقال وكيل وزارة الخارجية، السفير حسين الأمين في تصريح صحفي عقب اللقاء، إنّ السفير النرويجي أبدى رغبة بلاده في القيام بدور في تقريب وجهات النظر بين الحكومتين السودانية والأمريكية فيما يلي اجتماعات جنيف، لافتاً الى أن البرهان أشاد بالسفير النرويجي ودوره في تنمية وتطوير العلاقات بين بلاده والسودان وإسهاماته المقدرة ضمن مجموعة الترويكا في دعم السودان، مشيداً بمواقف النرويج وتواصلها مع كافة الأطراف.