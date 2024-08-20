فولكر بيرتس: فرص نجاح مؤتمر جنيف صغيرة جداً.. وإمدادات الإغاثة المتوفرة لا تصل إلى المواطنين بسبب نهبها من قِبل قوات الدعم السريع

متابعات: السوداني

قال رئيس بعثة يونتاميس للسودان الذي أنهى مجلس الأمن مهمته، فولكر بيرتس، إن فرص نجاح مؤتمر جنيف صغيرة جداً؛ كونها ليست مفاوضات سلام، لأن السلام يتطلب وحدة بين القوى السياسية والمدنية. وأنهى مجلس الأمن الدولي، مهمة بعثة فولكر بطلب من السودان العام المنصرم.

وأضاف فولكر، أن أفضل ما يمكن توقعه من محادثات جنيف هو أن يتوصل الأمريكيون والجهات الفاعلة المدعوة بما في ذلك الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي والمملكة العربية السعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة، إلى إجماع دولي وإقليمي، وتابع: “إذا اتفقوا على ممارسة الضغط بشكل مشترك على أطراف الصراع، فسيكون ذلك بمثابة نجاح وعلى أقل تقدير يمكن أن يساهم في تجفيف موارد الأطراف المتحاربة وقد يؤدي هذا ابتداءً إلى تقييد القتال”.

وأوضح فولكر في حوار له مع صحيفة ألمانية، ان الطريقة الوحيدة لمنع استئناف الحرب الأهلية في السودان بعد وقف إطلاق النار تتلخص في “وضع الجيش ككل تحت السيطرة المدنية”.

ونوه إلى ان إمدادات الإغاثة المتوفرة لا تصل إلى الناس بسبب أن قوات الدعم السريع نهبت بشكل متكرر مستودعات برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة وغيره من المنظمات الإنسانية، كما تستغرق القوافل في الطريق من بورتسودان إلى دارفور في بعض الأحيان أسبوعين أو أكثر لعدم وجود طرق فعّالة وآمنة، كما تأخذ المليشيات المساعدات التي كانت مخصصة بالفعل لدارفور.

وأشار فولكر إلى أن الحكومة في بورتسودان منعت منظمات الإغاثة من استخدام أكثر من معبر حدودي، واحد منها بين تشاد والسودان، منوهاً إلى أن معبر (الطينة)، أصبح الآن غير صالح للعبور، لذلك سمحت الحكومة مؤقتاً لمنظمات الأمم المتحدة باستخدام معبر آخر، وهو معبر (أدري). وقال: “لكن هذا يظهر أيضاً أنّ وصول منظمات الإغاثة إلى الأشخاص المحتاجين يجب أن يتم التفاوض عليه مراراً وتكراراً مع الأطراف المتحاربة ويتم التلاعب به من قبلهم”.