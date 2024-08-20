السفارة السعودية بالسودان تدشن 21 شاحنة بحمولة (23000) سلة غذائية و(3464) حقيبة إيوائية للمتضررين من الحرب والفيضانات

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بورتسودان: السوداني

دشنت السفارة السعودية في السودان، في إطار الجهود الإنسانية المستمرة التي يقدمها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، حملة تنفيذ مشروع دعم الأمن الغذائي المرحلة الثانية في السودان عبر جسر بحري، وذلك بالتعاون مع الشركاء الوطنيين.

يهدف المشروع إلى توزيع 300.000 سلة غذائية استفاد منها حوالي 1.8 مليون فرد من الفئات الأكثر احتياجاً من النازحين والمجتمعات المستضيفة لهم بالولايات السودانية المستهدفة والتي شملت البحر الأحمر، كسلا، القضارف، الجزيرة، نهر النيل، الشمالية، سنار، النيل الأزرق، النيل الأبيض والخرطوم.

وخصص مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم، 21 شاحنة متحركة تحمل 23,000 سلة غذائية و3,464 حقيبة إيواء، متوجهة إلى ولايتي نهر النيل والشمالية، للمساهمة في تلبية الاحتياجات العاجلة في ظل كارثة الفيضانات والسيول التي اجتاحت تلك المناطق.

يأتي ذلك ضمن الجسر البحري والجوي الإغاثي السعودي الذي سيّره مركز الملك سلمان للإغاثة لمساعدة الشعب السوداني، إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتجسيداً للدور الإنساني الذي تقوم به المملكة العربية السعودية.