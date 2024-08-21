الأمم المتحدة: السودان وافق على نقل 131 شاحنة مُحمّلة بالمواد الغذائية وغير الغذائية عبر الحدود من تشاد

بورتسودان: السوداني

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في السودان، إنه تلقى تأكيدات تفيد بأن السلطات السودانية وافقت على نقل 131 شاحنة محملة بالمواد الغذائية وغير الغذائية عبر الحدود من تشاد عبر معبر أدري، الأمر الذي سيلبي احتياجات مئات الآلاف من الناس أثناء ذروة موسم الأمطار وبعده، فضلاً عن موسم الجفاف في أغسطس وسبتمبر.

وحذر من التأثير المدمر للأمطار الغزيرة والفيضانات في جميع أنحاء السودان، مشيراً إلى أن أكثر من ربع مليون شخص ــ نحو 258 ألف شخص في 13 ولاية من ولايات السودان الـ18 تأثروا منذ بداية موسم الأمطار في يونيو، ويشمل هذا ما يقرب من 119 ألف شخص نزحوا بسبب الفيضانات.

ونبّه كذلك إلى أنّ الأمطار تحدث دماراً في مواقع النزوح، بما في ذلك مخيم أبو شوك، ومخيم زمزم بالفاشر ــ شمال دارفور، حيث تم تأكيد ظروف المجاعة في وقت سابق من هذا الشهر.

وأشار مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إلى أن الفيضانات تزيد من خطر تفشي الأمراض، مضيفاً أن حالات الإصابة بالكوليرا بدأت في الارتفاع في الأسابيع الأخيرة، حيث تم الإبلاغ عن مئات الحالات.

وأوضح أن نحو 12 من ولايات السودان تواجه تفشي أمراض متعددة في آن واحد، في وقت لم تعد ثلاثة أرباع مرافق الرعاية الصحية في المناطق الأكثر تضرراً تعمل.