المليشيا تقصف المدنيين بقرى شمال كرري ومقتل امرأة وجرح العشرات

أم درمان: السوداني

تعرضت معظم قرى الريف الشمالي بمحلية كرري ظهر اليوم الى قصف ممنهج من المليشيا المتمردة لمساكن المدنيين بمناطق “السروراب ومزارع الجزيرة اسلانج وطيبة الكبابيش وشرق قرية النوبة والقلعة العميرية والشيخ الطيب”.

وقال اعلام ولاية الخرطوم، انّ التدوين المدفعي أسفر عن مقتل امرأة بقرية الكبابيش وأصيب العشرات بجروح متفاوتة، تم نقلهم للمستشفيات لتلقي العلاج.

الجدير بالذكر ان هذا القصف يأتي عقب تحذير وزير الخارجية الأمريكية انتوني بلينكن، اليوم قوات الدعم السريع للالتزام بمدونة قواعد سلوك لمقاتليها تتضمن توجيهاً من القيادة بالامتناع عن العنف ضد المرأة والاستغلال عند نقاط التفتيش وتدمير المحاصيل، والامتثال لالتزامات إعلان جدة والقانون الإنساني الدولي. “ويجب أن تنعكس هذه الالتزامات الجديدة في أعمال قوات الدعم السريع على الأرض، التي ارتكبت عمليات تطهير عرقي وجرائم ضد الإنسانية منذ اندلاع الحرب ضد المدنيين السودانيين”.