تحذيرات من أمطار غزيرة جداً مصحوبة برياح قوية وزوابع رعدية بمختلف ولايات السودان

بورتسودان: السوداني

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية السودانية من هطول أمطار غزيرة جداَ مصحوبة برياح قوية وزوابع رعدية في جنوب أواسط وجنوب شرق الولاية الشمالية، شمال غرب الولاية الشمالية منطقة المثلث، معظم ولاية شمال كردفان، أواسط وشمال ولاية غرب كردفان، وسط وجنوب ولاية شمال دارفور، ووسط وشمال ولاية جنوب دارفور.

كما يتوقع هطول أمطار غزيرة في الهضبة الإثيوبية ومرتفعات إريتريا التي قد تؤدي لفيضان الوديان والخيران.

وقالت: “على الجهات المعنية والسلطات المحلية اتخاذ أعلى درجات الحيطة والتأهب. وعلى المواطنين في تلك المناطق اتخاذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الأودية والخيران وتنظيم أنشطتهم الخارجية حسب التنويه وتجنب المنازل الآيلة للسقوط. وعلى مستخدمي الطرق السريعة القيادة بحذر”.