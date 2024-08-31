جهودٌ واسعة لشركة الموارد المعدنية في إغاثة المواطنين المنكوبين بالسيول والأمطار في السودان

أربعات – طوكر: السوداني

سخرت الشركة السودانية للموارد المعدنية، جميع إمكاناتها لإغاثة المنكوبين من السيول والأمطار وانهيار سد أربعات؛ وفيضان القاش بشرق البلاد، إذ سيّرت لهم قوافل المساعدات الإنسانية، تتمثل في مواد غذائية ومشمعات لمساعدة المتضررين، وشاطرتهم العزاء على أرواح الشهداء.

وقال المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة، محمد طاهر عمر، إنهم سيقدمون كافة أشكال الدعم للمتضررين من أحداث سد أربعات ومنطقة طوكر.

وطالب محمد طاهر، القيادات الأهلية ولجان سد أربعات إلى التفكير في حلول استراتيجية لتجنب المخاطر التي تُصاحب الكوارث الطبيعية مستقبلاً واختيار مواقع السكن الآمنة للمواطنين لتجنب الأضرار. مؤكداً أن الشركة ستكون شريكاً حقيقياً مع الحكومة المحلية في تخفيف الأضرار الناجمة نتيجة انهيار السد. وقال: “من واجبنا أن نقف إلى جانب المواطنين في كل أنحاء البلاد”.

الجدير بالذكر أنّ قافلة المساعدات التي سيّرتها الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة هي الثانية بالولاية من سلسلة قوافل المساعدات التي شملت جميع الولايات التي تضرّرت جراء السيول والفيضانات.