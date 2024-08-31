الأرصاد تحذر من إمطار غزيرة جداً مصحوبة بسيول مفاجئة بسبع ولايات 

بورتسودان: السوداني

قالت وحدة الانذار المبكر بهيئة الارصاد الجوية اليوم السبت، انه يتوقع هطول امطار غزيرة جداً مصحوبة بعواصف رعدية ورياح قوية بسبع ولايات سودانية.

واضافت ان هذه الامطار التي قد تؤدي لجريان السيول والسيول المفاجئة، في ولايات: وسط ولاية البحر الاحمر، شرق ولاية النيل الازرق، ولاية غرب كردفان، شمال ولاية جنوب دارفور، ولايتي شرق ووسط دارفور والاجزاء الشمالية والجنوبية لولاية شمال دارفور.

ودعت الجهات المعنية والسلطات المحلية باتخاذ اعلى درجات الحيطة والتأهب . ودعت مواطني هذه المناطق بالولايات باتخاذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الاودية والخيران وتجنب المنازل الآيلة للسقوط. كما دعت مستخدمي طرق المرور السريع القيادة بحذر.