مليشيا الدعم السريع تقصف سنار وشمال أم درمان وتقتل عدداً من المدنيين الأبرياء.. وحميدتي يقول انه وجه قواته باتباع قواعد السلوك أثناء القتال وحماية المدنيين

سنار – أم درمان: السوداني

شنّت مليشيا الدعم السريع اليوم، هجوماً مكثفاً عبر التدوين المدفعي العشوائي على أحياء المواطنين في مناطق السروراب والجزيرة إسلانج شمال أم درمان. كما شنّت هجومها على مدينة سنار اليوم، ما أدى إلى استشهاد عددٍ من المواطنين إثر سقوط المقذوفات على منازلهم واكتظت مستشفى سنار بالجرحى والمصابين من المدنيين. في وقت أعلن قائد المليشيا محمد حمدان دقلو حميدتي، أنّه “أصدر اليوم أمراً إدارياً استثنائياً موجهاً لجميع قواته واتباع قواعد السلوك أثناء القتال بما يتوافق مع القانون، وقواعد القانون الدولي الإنساني التي هي جوهر الانضباط”.

وقال تجمُّع شباب سنار، انّ ما حدث اليوم يعتبر جريمة مكتملة الأركان ضد الإنسانيه واستهداف المواطنين الأبرياء في منازلهم، الذين فروا من ويلات الحرب في دور الإيواء. وأضافوا: “انقذوا المدنيين بولاية سنار من انتهاكات مليشيات الدعم السريع”.