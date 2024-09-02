تشييع الفقيد الأمين محمد نور بمقابر الحسن والحسين في كسلا.. والهدوء يعود إلى المدينة

كسلا: السوداني

شيّعت جموع غفيرة نهار اليوم، الفقيد الأمين محمد نور، بمقابر الحسن والحسين بمدينة كسلا. عقب استلام أولياء الدم جثمان الراحل، بعد شروع النيابة العامة التحقيق مع 5 من منسوبي جهاز المخابرات العامة، تحت المادة 130 القتل العمد، داخل مباني المخابرات كسلا.

وشهدت مدينة كسلا اليوم عودة الأحوال إلى طبيعتها، حيث تم فتح الأسواق والطرق والكباري عبر مجهودات كبيرة قادها ناظر قبيلة البني عامر، علي إبراهيم دقلل، لوأد الفتنة، والسعي للطرق القانونية في معالجة القضية حتى تأخذ العدالة مجراها. واستجاب المدير العام لجهاز المخابرات الفريق أول مفضل، لطلب رفع الحصانة من المشتبه فيهم من منسوبي جهاز المخابرات، الذي قدمته النيابة، الشيء الذي قاد لتهدئة الأجواء بالمدينة.