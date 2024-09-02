(وطني الحزين) قصيدة جديدة للشاعر الكبير السر عثمان الطيب

واللهِ .. يا وطني الحزين

وطني الخزين

وطني الرزين

وطني الحنين

وطني الأمين

وطني المتين

كاتلنا ليك شوقًا دفين

**

واللهِ .. يا وطني الحزين

فيك نحن مزروعين هناك

في كلّ لحظة .. وكلّ حين

في كلّ رملة وكلّ طين

قايمين نخيل .. أبنوس و دوم ..

نابتين حراز .. ودليب

وأشجار مندرين

**

واللهِ يا وطني الحزين

يا أيها الوطن الودود

يا شامة فوق أجمل خدود

رغم انُّو نحن مشتتين

داخلين بلود .. مارقين بلود

نحو الملاجئ ونازحين

أرواحنا غيمات في سماك

مطر أم رعود

تروينا نحن الفي ثراك

قايمين ومغروسين ورود

ما نحن فيك النيل

ولسع جاري فيك

منذ الأزل … بدء الوجود

الله … على هذا الخلود

نحن الضفاف بين جنبتيك

إنت المنابع … ونحن ليك

مجرى وحدود

علمتنا الوفا والصمود

صون العهود .. حفظ الوعود

جنّبتَنا المن والجحود

واللهِ ماب نحمل غياب

عنّك .. ولا شفناك رهاب

رغمْ البُـعـُد والاغتراب

والسّوّا فينا الإحتراب …

و درادر الدنيا ام قدود

**

واللهِ .. يا وطني الحزين

ناسات تفارق بالدروب

و ناسات تفارق بالقلوب

بس نحن وانت فرِد درِب

يوت نحن وانت فرِد قَلِـب

نستاهلك .. صح مو كِضِب

وتستاهل انت وكت تَـحِـب

ملعونة يا هادي الحَــرِب

**

واللهِ .. يا وطني الحزين

نحن البنلقاك في الشِّتي

كانون جمرنا دفو وغُـتـِـي

وفي صيفنا انت الهمبريب

ترطيبة فوق وجه الحبيب

راجي الحبيبة تجيهو

والموعد قريب

مدخور عَشَانا شُخُب حليب

صافي ومتاح في المشلعيب

طمّان قلوبنا من الوجيب

آسي الجراحات .. يا طبيب

قمرات عِشَانا الماب تغيب

لا غُربَا عنك .. لاكْ غريب

لا جيتنا حظ في اليانصيب

ما عِبنا فيك سوينا عيب..

لا عِبْـتَ فينا ولا بتعيب

**

واللهِ يا وطني الحزين

انت الأريج …

يا وطني آهــ

روقتنا انت مع الهجيج ..

يا وطني آهـ

قمرينا قوقايو البهيج ..

يا وطني آهــ

سدّة أضانّا عن الضجيج..

يا وطني آهــ

سكّات صغارنا من النشيج ..

يا وطني آهـ

تكويننا من نطف المشيج ..

يا وطني آهــ

ملجانا وكت الشوق يهيج ..

يا وطني آهـ

مغزلنا لي أروع نسيج..

يا وطني آهـ

**

وااللهِ .. يا وطني الحزين

نحن البلاك ما دُرْنا دار

أديتنا قيمة واعتبار

غيرك وجودنا شقا وودار

السفهاء .. أولاد الكجار

فيك الحَرِب وقدوها نار

حرب التسلط والدمار

حرب (المساخيت) و(التتار)

نهبوكا في وضح النهار

خسروكا في صالات قُمار

جدعوكا …حد الاحتضار

**

يا ربي

يا أحدٌ .. أحد

يا رافع السما غير عمد

جبار وقادر يا صمد

فيك الرجا ومنك المدد

الرحمة بي هذا البلد

ما ليهو من غيرك سند

اليوم .. وقبّال يومِ غد

أعداهو تحصيهم عدد

زي ما جو هم من (فد رحم)

يصبح مصيرن(فد لحَد)

**

يا ربي .. ضو نورك قبس

زيل الظلامات والخَبَث

تنجي الوطن من دا العبث

تكفيهو شر هذا الوَكَس

تحفظ تصون شعبو الكلس

رغم المطاميس والبُخَس

صامدين .. وفينا عقاب نَفَس

ما متنا .. لا انقبر الترس

ارواحنا عندو تقيف حرس

الثورة تاريخ ما انطمس

**

واللهِ يا وطني الحزين

بخْتِم رسالتي و ارسِّلا ..

في صيحة داوية مزلزلة

علنية …مارقي مجلجلة

للدنيا … لي كل المَلا

للحربِ لا …

للحَرْبِ لا …

للحَرْبِ لا…