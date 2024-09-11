ودعت الامة السودانية ومريدي طائفة الطريقة الختمية

الخليفة عمر موسى آدم

لمثواه الأخير بمدينة العين مقابر الفوعة، في موكب حزين لمكانة هذا الخليفة الشفيف التقي الورع التي اتسمت حياته وسط أهله وجيرانه ومريديه في حجر العسل والخرطوم والصحافات وجبرة وامتداد الدرجه الثالتة بالخرطوم وكوبر وبحري بالهدى والصلاح وأعمال الخير مناديا دائما لجمع الكلمة ووحدة السودانيين بنهجه الصوفي المعروف.

التعازي لاسرته الممتدة في كل أماكن نزوحهم في السودان وخارجه وللطريقة الختمية بالسودان والدول العربية ولابنه مصطفى الصحفي واخوانه. ولا نقول إلا ما يرضي الله هذا سبيل الأولين والآخرين.

إنا لله وإنا إليه راجعون