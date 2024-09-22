(نيويورك تايمز) الأمريكية تكشف تفاصيل جديدة حول دعم الإمارات لميليشيا الدعم السريع..  ‏وكامالا هاريس تواجه محمد بن زايد بشأن دعم بلاده للدعم السريع!

*سفير الاتحاد الأوروبي في السودان: 200 ألف مرتزق أجنبي كانوا يقاتلون إلى جانب قوات الدعم السريع. *اكتشف المسؤولون الأمريكيون أن مستشفى أم جرس تبلغ تكلفته 20 مليون دولار يعالج بهدوء مقاتلي قوات الدعم السريع، وأن طائرات الشحن تحمل أيضًا أسلحة تم تهريبها لاحقًا إلى المقاتلين داخل السودان. *قال خمسة مسؤولين أميركيين مطلعين على المحادثات إن كبار المسؤولين الأميركيين حاولوا إقناع الإمارات بالتخلي عن عملياتها السرية في محادثات خاصة، وقاموا بمواجهة المسؤولين الإماراتيين بالمعلومات الاستخبارية الأميركية بشأن ما تفعله الدولة الخليجية داخل السودان بصراحة. *قدم الزعيم الإماراتي ما اعتبره بعض المسؤولين اعترافاً ضمنياً بعد أن أثارت نائبة الرئيس هاريس الاعتراضات الأميركية على تهريب الأسلحة مع الشيخ محمد في ديسمبر. *قال الشيخ محمد إنه مدين لحميدتي، لإرساله قوات للقتال إلى جانب الإمارات في الحرب في اليمن، وفقًا لمسؤولين أمريكيين مطلعين على المحادثة. *وقال الشيخ محمد أيضًا إنه ينظر إلى قوات الدعم السريع باعتبارها حصنًا ضد الحركات السياسية الإسلامية في المنطقة، والتي اعتبرتها العائلة المالكة الإماراتية منذ فترة طويلة تهديدًا لسلطتها، وفقًا للمسؤولين. *قال مسؤول أمريكي: “لا يمكنهم الكذب علينا بعد الآن، لأنهم يعرفون أننا نعرف”.

تحقيق: نيويورك تايمز

سلطت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية الضوء على الدور الذي تلعبه الإمارات في الصراع في السودان، موضحة أنها تعمل على توسيع “حملة سرية” لدعم الطرف المتوقع أن يكون المنتصر في الحرب الأهلية في السودان، وتقصد ميليشيا الدعم السريع، كما اتهمتها بالتخفي تحت راية الهلال الأحمر، لتهريب الأسلحة ونشر الطائرات بدون طيار.



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تحلق الطائرات بدون طيار فوق الصحاري الشاسعة على طول الحدود السودانية، لتوجيه قوافل الأسلحة التي تُهرب الأسلحة غير المشروعة إلى المقاتلين المتهمين بارتكاب فظائع واسعة النطاق والتطهير العرقي.

خلال رحلتهم هذه، تحلق الطائرات فوق مدينة محاصرة – الفاشر – في قلب المجاعة الرهيبة في السودان، لدعم قوة شبه عسكرية لا ترحم قصفت المستشفيات وتنهب شحنات الغذاء وتحرق آلاف المنازل، وفق جماعات الإغاثة.

تنطلق الطائرات بدون طيار من قاعدة تقول الإمارات إنها تدير فيها جهداً إنسانياً للشعب السوداني – كجزء مما تسميه “أولوية عاجلة” لإنقاذ الأرواح البريئة وتجنب المجاعة في أكبر حرب في أفريقيا.

تلعب الإمارات لعبة مزدوجة مميتة في السودان، البلد الذي مزقته واحدة من أكثر الحروب الأهلية كارثية في العالم، حيث تعمل دولة الخليج الغنية بالنفط على توسيع حملتها السرية لدعم المنتصر في السودان، من خلال تحويل الأموال والأسلحة، والآن، طائرات بدون طيار قوية، إلى المقاتلين المنتشرين في جميع أنحاء البلاد، وفقًا لمسؤولين ومذكرات دبلوماسية داخلية وصور الأقمار الصناعية التي حللتها صحيفة نيويورك تايمز في محاولة لتعزيز دورها كصانعة ملوك إقليمية، وفي نفس الوقت، تقدم الإمارات نفسها باعتبارها بطلة للسلام والدبلوماسية والمساعدات الدولية، بل إنها تستخدم أحد أشهر رموز الإغاثة في العالم ــ الهلال الأحمر، نظير الصليب الأحمر ــ كغطاء لعمليتها السرية لإرسال طائرات بدون طيار إلى السودان وتهريب الأسلحة إلى المقاتلين، كما تظهر صور الأقمار الصناعية.

لقد تأججت الحرب في السودان، الدولة المترامية الأطراف الغنية بالذهب والتي يبلغ طول ساحلها على البحر الأحمر نحو 500 ميل، بسبب وفرة من الدعم تقدمها الدول الأجنبية، مثل إيران وروسيا، وهي تزود الأطراف المتحاربة بالأسلحة، على أمل إمالة الميزان لتحقيق الانتصار أو تحقيق مكاسب استراتيجية ــ في حين يقع شعب السودان في مرمى النيران المتبادلة.

لكن الإمارات تلعب الدور الأكبر والأهم على الإطلاق، كما يقول المسؤولون، حيث تتعهد علناً بتخفيف معاناة السودان حتى في حين تعمل سراً على إشعال فتيلها.

وتقول الإمارات إنها أوضحت “بشكل قاطع” أنها لا تسلح أو تدعم “أيًا من الأطراف المتحاربة” في السودان وتقول إنها “منزعجة من الكارثة الإنسانية المتسارعة بسرعة” وتدفع من أجل “وقف إطلاق النار الفوري”.

ولكن لأكثر من عام، كانت الإمارات تدعم سراً قوات الدعم السريع، وهي ميليشيا عسكرية تقاتل الجيش السوداني من أجل السيطرة على ثالث أكبر دولة في أفريقيا.

وفي يناير، أكد محققو الأمم المتحدة تحقيقا أجرته صحيفة نيويورك تايمز العام الماضي يفصل عملية تهريب الأسلحة الإماراتية، عندما استشهدوا بأدلة “موثوقة” على أن الإمارات تنتهك حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على السودان منذ عقدين من الزمان.

والآن، يعمل الإماراتيون على تضخيم حملتهم السرية، حيث يتم إطلاق طائرات بدون طيار صينية الصنع قوية، وهي الأكبر من نوعها على الإطلاق في حرب السودان، من مطار – أم جرس- عبر الحدود في تشاد قامت الإمارات بتوسيعه إلى مطار عسكري مجهز تجهيزا جيدا.

وقد تم بناء حظائر للطائرات وتركيب محطة للتحكم في الطائرات بدون طيار، كما تظهر صور الأقمار الصناعية، وقد نقلت العديد من طائرات الشحن التي هبطت في المطار أثناء الحرب أسلحة للإمارات إلى مناطق صراع أخرى، مثل ليبيا، حيث اتُهم الإماراتيون أيضًا بانتهاك حظر الأسلحة، وفقًا لتحليل صحيفة نيويورك تايمز لبيانات تتبع الرحلات الجوية.

ويقول المسؤولون الأمريكيون إن الإماراتيين يستخدمون المطار الآن لتسيير طائرات عسكرية بدون طيار متقدمة لتزويد قوات الدعم السريع بمعلومات استخباراتية عن ساحة المعركة، ومرافقة شحنات الأسلحة إلى المقاتلين في السودان – لمراقبة الكمائن.

وحددت صحيفة نيويورك تايمز من خلال تحليل صور الأقمار الصناعية، نوع الطائرة بدون طيار المستخدمة: وينج لونج 2، وهي نموذج صيني غالبًا ما يُقارن بطائرة إم كيو-9 ريبر التابعة للقوات الجوية الأمريكية.

وتُظهر الصور مخبأ ذخيرة واضحًا في المطار ومحطة تحكم أرضية لطائرة وينج لونج بجانب المدرج على بعد حوالي 750 ياردة فقط من مستشفى تديره الإمارات والذي عالج مقاتلي قوات الدعم السريع الجرحى.

وتستطيع الطائرة وينج لونج الطيران لمدة 32 ساعة، ويبلغ مداها الف ميل ويمكنها حمل ما يصل إلى اثني عشر صاروخًا أو قنبلة.

ويقول المسؤولون ان الطائرات بدون طيار لا تقوم حاليًا بغارات جوية خاصة بها في السودان، لكنها توفر المراقبة وتحديد الأهداف في ساحات المعارك الفوضوية.

ويقول جيه مايكل دام، زميل بارز في معهد ميتشل للدراسات الجوية ومقره فرجينيا، إن هذا يجعلها “مضاعف قوة مهم”.

ويقول الخبراء والمسؤولون إنه بعد الإقلاع من القاعدة، قد يتم توجيه الطائرات بدون طيار عن بعد من الأراضي الإماراتية، ومؤخرًا، تم اكتشاف أنها تقوم بدوريات في السماء فوق مدينة الفاشر السودانية المحاصرة، حيث يتضور الناس جوعًا وتحاصرهم قوات الدعم السريع، والفاشر موطن لنحو مليوني شخص، وتتزايد المخاوف من أن الحرب على وشك المزيد من الفظائع.

وقد مارس المسؤولون الأميركيون ضغوطا على جميع أطراف الحرب لوقف المذبحة.

ووفقا لمسؤولين مطلعين على المحادثات، قامت نائبة الرئيس كامالا هاريس بمواجهة زعيم الإمارات الشيخ محمد بن زايد بشأن دعم بلاده لقوات الدعم السريع عندما التقيا في ديسمبر، ودعا الرئيس بايدن هذا الأسبوع إلى إنهاء “الحرب التي لا معنى لها”، محذرا من أن الحصار الوحشي الذي فرضته قوات الدعم السريع على الفاشر لمدة أشهر “أصبح هجوما شاملا”.

ومن المتوقع أن تظهر الأزمة مرة أخرى عندما يستضيف بايدن والسيدة هاريس الزعيم الإماراتي في البيت الأبيض لأول مرة يوم الاثنين وقال جون إف كيربي، المتحدث باسم البيت الأبيض، عن الحصار: “يجب أن يتوقف”.

اندلعت الحرب في السودان عام 2023، عندما اندلع صراع على السلطة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع – وهي القوة القتالية التي ساعد الجيش في إنشائها – في إطلاق نار في شوارع العاصمة وسرعان ما اجتاح البلاد.

وقصفت الطائرات العسكرية السودانية المدنيين، بينما تتهم جماعات حقوق الإنسان قوات الدعم السريع بالتطهير العرقي والقصف العشوائي الذي دمر المستشفيات والمنازل ومستودعات المساعدات.

واتُهم كلا الجانبين في الحرب الأهلية في السودان بارتكاب جرائم حرب، بما في ذلك الاعتداءات الوحشية التي صورها المقاتلون أنفسهم.

ويأمل عمال الإغاثة في إسقاط الطعام جواً على المدينة، التي شبهها توبي هاروارد، المسؤول الأممي الأعلى في دارفور، بـ “الجحيم على الأرض”.

وتصر الإمارات على أنها تحاول وقف الحرب ومساعدة ضحاياها، فقد قدمت 230 مليون دولار من المساعدات وسلمت 10 آلاف طن من إمدادات الإغاثة، ولعبت دوراً بارزاً في محادثات السلام التي قادتها الولايات المتحدة مؤخراً في سويسرا.

وقالت لانا نسيبة، وزيرة الخارجية الإماراتية، بعد ذلك: “إن الإمارات تظل ملتزمة بدعم شعب السودان في استعادة السلام”.

وقال خمسة مسؤولين أميركيين مطلعين على المحادثات إن كبار المسؤولين الأميركيين حاولوا إقناع الإمارات بالتخلي عن عملياتها السرية في محادثات خاصة، وقاموا بمواجهة المسؤولين الإماراتيين بالمعلومات الاستخبارية الأميركية بشأن ما تفعله الدولة الخليجية داخل السودان بصراحة.

وقدم الزعيم الإماراتي ما اعتبره بعض المسؤولين اعترافاً ضمنياً بعد أن أثارت نائبة الرئيس هاريس الاعتراضات الأميركية على تهريب الأسلحة مع الشيخ محمد في ديسمبر.

وبينما لم يعترف الشيخ محمد بدعمه المباشر لقوات الدعم السريع، قال إنه مدين لزعيم المجموعة شبه العسكرية، محمد حمدان حميدتي، لإرساله قوات للقتال إلى جانب الإمارات في الحرب في اليمن، وفقًا لمسؤولين أمريكيين مطلعين على المحادثة.

وقال الشيخ محمد أيضًا إنه ينظر إلى قوات الدعم السريع باعتبارها حصنًا ضد الحركات السياسية الإسلامية في المنطقة، والتي اعتبرتها العائلة المالكة الإماراتية منذ فترة طويلة تهديدًا لسلطتها، وفقًا للمسؤولين. (لم ترد الحكومة الإماراتية على أسئلة حول المحادثة).

وقال مسؤول أمريكي، مثل غيره، غير مخول له بالتحدث علنًا عن المعلومات الاستخباراتية: “لا يمكنهم الكذب علينا بعد الآن، لأنهم يعرفون أننا نعرف”.

وتشعر منظمات الإغاثة بالغضب من الإمارات بشكل خاص، وتتهمها بإدارة “عملية مساعدة وهمية” لإخفاء دعمها لقوات الدعم السريع، وفقًا لجيريمي كونينديك، رئيس منظمة اللاجئين الدولية ومسؤول سابق في إدارة أوباما وبايدن.

وقال عن الإماراتيين: “إنهم يريدون الأمرين معًا. إنهم يريدون التصرف مثل المارقين، ودعم عملاء الميليشيات التابعة لهم وغض الطرف عن أي شيء يفعلونه بأسلحتهم. ويريدون أن يظهروا كعضو بناء وملتزم بالقواعد في النظام الدولي”.

لقد حولت الحرب الأهلية في السودان البلاد، التي تقع استراتيجيا على البحر الأحمر، إلى ساحة حرب عالمية مفتوحة، فقد زودت إيران الجيش السوداني بطائرات بدون طيار مسلحة، والذي قاتل إلى جانب القوات الخاصة الأوكرانية في العاصمة الخرطوم.

كما تلاعبت روسيا بكلا الطرفين، فقد وجد مفتشو الأمم المتحدة أن مرتزقة فاغنر زودوا قوات الدعم السريع في البداية بالصواريخ، ويقول المسؤولون إن الكرملين اتجه إلى الجيش في الاونة الأخيرة، وعرض عليه الأسلحة في مقابل الوصول البحري إلى ساحل البحر الأحمر السوداني.

وأرسل الحوثيون في اليمن حمولات من الأسلحة إلى الجيش السوداني، بناء على طلب إيران، وأرسلت قطر الغنية بالغاز ست طائرات حربية صينية، كما يقول المسؤولون الأمريكيون. (نفت قطر والحوثيون إرسال مساعدات عسكرية).

وخلص المسؤولون إلى أن الإمارات أرسلت مجموعة من الأسلحة أيضًا.

كتب سفير الاتحاد الأوروبي في السودان، إيدان أوهارا، في مذكرة سرية حصلت عليها صحيفة نيويورك تايمز في فبراير: “إن تسليم الطائرات بدون طيار ومدافع الهاوتزر وقاذفات الصواريخ المتعددة وأنظمة الدفاع الجوي المحمولة لقوات الدعم السريع من قبل الإمارات ساعدها في تحييد التفوق الجوي” للجيش السوداني. (نظام الدفاع الجوي المحمول هو نوع من الصواريخ المضادة للطائرات).

وتضمنت المذكرة تأكيدات مذهلة أخرى: أن ما يصل إلى 200 ألف مرتزق أجنبي كانوا يقاتلون إلى جانب قوات الدعم السريع؛ وأن مرتزقة فاغنر دربوا قوات الدعم السريع على استخدام الصواريخ المضادة للطائرات التي قدمتها الإمارات العربية المتحدة.

ويبدو أن الدور الإماراتي جزء من دفع أوسع نطاقًا إلى أفريقيا.

فقد أعلنت الإمارات العام الماضي عن استثمارات بقيمة 45 مليار دولار في مختلف أنحاء القارة، بحسب المحللين، وهو ما يقرب من ضعف ما تستثمره الصين، ومؤخرا، توسعت الإمارات في مجال جديد: الحرب.

وقلبت الإمارات دفة الحرب الأهلية في إثيوبيا في عام 2021 من خلال تزويد رئيس الوزراء بطائرات بدون طيار مسلحة في نقطة حاسمة من القتال، مما ساعده في النهاية على الخروج منتصرا، والآن يبدو أنها تحاول تكرار نفس الإنجاز في السودان مع قوات الدعم السريع.

عندما بدأت طائرات الشحن في الهبوط في مطار أم جرس، على بعد 600 ميل شرق العاصمة التشادية نجامينا، قالت الإمارات إنها جاءت لإنشاء مستشفى ميداني للاجئين السودانيين.

ولكن في غضون أشهر، اكتشف المسؤولون الأمريكيون أن المستشفى الذي تبلغ تكلفته 20 مليون دولار يعالج بهدوء مقاتلي قوات الدعم السريع، وأن طائرات الشحن تحمل أيضًا أسلحة تم تهريبها لاحقًا إلى المقاتلين داخل السودان.

وأظهر تحليل صحيفة التايمز لصور الأقمار الصناعية وسجلات الرحلات الجوية أن الإماراتيين قاموا بتركيب نظام الطائرات بدون طيار في نفس الوقت الذي كانوا يروجون فيه لعمليتهم الإنسانية.

وقد أستشهد مستشار الأمن القومي للرئيس بايدن، جيك سوليفان، بمعلومات استخباراتية أمريكية تم رفع السرية عنها حتى يمكن مشاركتها مع مسؤول أجنبي خلال مكالمة هاتفية مطولة في أوائل مايو مع نظيره الإماراتي، وقال مسؤولان أمريكيان مطلعان على المحادثات إن الأدلة وثقت الدعم العسكري الإماراتي لقوات الدعم السريع، لكن يبدو أن الصراحة الأمريكية لم يكن لها تأثير يذكر.

ويقول مسؤولون أمريكيون وشهود عيان في تشاد إن الإمارات ضاعفت دعمها لقوات الدعم السريع في الأشهر الأخيرة فقط.

ويقول المسؤولون إن عدد رحلات الشحن تهبط الآن في مطار أمجراس، حيث يمكن اكتشافها بسهولة، لكن نسبة أكبر من الإمدادات تصل بالشاحنات، غالبًا على طول طرق تتجاوز المدن والبلدات الكبرى.

كما تم العثور على آثار أسلحة قدمتها الإمارات في ساحة المعركة، وقد حددت هيومن رايتس ووتش مؤخرًا صواريخ صربية الصنع، أطلقت من طائرة بدون طيار مجهولة الهوية، وقالت إنها بيعت في الأصل للإمارات.

وقال سوكس ماسرا، رئيس وزراء تشاد السابق: “الأمر واضح للغاية: الإمارات ترسل الأموال، الإمارات ترسل الأسلحة”.

وقال إنه بعد شكاوى من المسؤولين الغربيين، أخبر رئيس بلاده محمد إدريس ديبي أن السماح للإمارات بنقل الأسلحة عبر تشاد كان “خطأً فادحًا” لكن لم يتغير شي، فقد وعدت الإمارات السيد ديبي بقرض بقيمة 1.5 مليار دولار، وهو ما يقرب من حجم الميزانية الوطنية لتشاد البالغة 1.8 مليار دولار قبل عام.

وتدعم الإمارات قوات الدعم السريع بطرق أخرى أيضًا. ففي وقت سابق من هذا العام، نقلت طائرة إماراتية خاصة قائد القوة شبه العسكرية، الجنرال حميدتي، في جولة في ست دول أفريقية، حيث عومل كرئيس دولة.

دبي، إحدى الإمارات السبع التي تشكل الإمارات العربية المتحدة، هي مركز إمبراطورية الأعمال التابعة لقوات الدعم السريع، والتي تعتمد على تجارة الذهب.

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على ما أسمته “شركة واجهة” لقوات الدعم السريع، وأدرجت مؤخرًا سبع شركات إماراتية قيد التحقيق للاشتباه في ارتباطها بالمجموعة شبه العسكرية.

ويعيش شقيق الجنرال حمدان، القوني حمدان، البالغ من العمر 34 عامًا، في دبي منذ عام 2014، وقد تم استهدافه من قبل العقوبات الأمريكية، ومع ذلك، وهو ضمن وفد تفاوض الدعم السريع في مفاوضات السلام المتعثرة.

وفي حديثه في سويسرا خلال محادثات الشهر الماضي، تجاهل القوني التدابير الأمريكية ضده.

وقال “إذا جلبت هذه الخطوة السلام إلى السودان، فيمكنهم فرض عقوبات على عدد الشركات التي يريدونها”.

واعترف ااقوني بأن بعض قوات الدعم السريع ارتكبت انتهاكات، لكنه أصر على أن الإمارات لم تدعم قوات الدعم السريع.

وقال “لا يوجد دليل على أي شيء. إنها مجرد دعاية كاذبة”.

لقد أثارت العملية الإماراتية في تشاد قلقاً عميقاً لدى اتحاد الصليب الأحمر والهلال الأحمر، إحدى أقدم وأعرق حركات الإغاثة في العالم.

وقال توماسو ديلا لونجا، المتحدث باسم الصليب الأحمر، إنه علم من التقارير الإخبارية فقط أن الهلال الأحمر الإماراتي أنشأ مستشفى في أم جرس، وأضاف أن الهلال الأحمر الإماراتي، الذي تموله الحكومة الإماراتية، لم يبلغ الاتحاد الدولي، كما كان ينبغي له.

لقد روج الإماراتيون بسخائهم، وأظهرت الدعاية الحكومية عمالاً يفرغون منصات الشحن ويعالجون المرضى تحت شعار الهلال الأحمر – وهو شعار يعود تاريخه إلى سبعينيات القرن التاسع عشر والذي يتمتع بالحماية القانونية بموجب اتفاقيات جنيف، وإساءة استخدام هذا الرمز يعد جريمة حرب محتملة.

وقال السيد ديلا لونجا إن اللجنة الدولية للصليب الأحمر، التي تخشى أن تتعرض سمعتها في الحياد للخطر، أرسلت بعثات لتقصي الحقائق إلى تشاد في عامي 2023 و2024 “لفهم أفضل” لما كان الإماراتيون يفعلونه تحت لواء الهلال الأحمر في أمجراس، ولم يجدوا سوى القليل من الإجابات.

وقال السيد ديلا لونجا إنه عندما وصل المسؤولون، تم إبعادهم عن المستشفى الميداني الإماراتي لأسباب “أمنية” غير محددة، وفي النهاية غادر المسؤولون تشاد دون أن تطأ أقدامهم المستشفى.

ولم يستجب الهلال الأحمر الإماراتي للأسئلة.

وقال السيد كونينديك، المسؤول في منظمة اللاجئين الدولية، إنه “أمر غير مسبوق” أن تمنع منظمة إغاثة مسؤوليها من زيارة مستشفى يُفترض أنه يعالج اللاجئين.

ويبدو أن الإمارات تستغل الهلال الأحمر كغطاء لشحنات الأسلحة الموثقة جيدًا إلى ميليشيا ترتكب فظائع في دارفور بنشاط.

وافتتحت الإمارات مستشفى ميدانيًا ثانيًا في تشاد، في مدينة أبشي في أبريل، وعندما زارت صحيفة التايمز المنشأة التي تضم 80 سريرًا في يوليو، عرض الأطباء على الفور جولة في أجنحتها المجهزة تجهيزًا جيدًا، والتي قال مدير المستشفى، الدكتور خالد محمد، إنها تستقبل ما يصل إلى 250 مريضًا كل يوم.

وقال إن شركة إماراتية خاصة تدير المستشفى، ولم تكن لها أي صلة بالصليب الأحمر أو الهلال الأحمر، لكن المستشفى كان يغلق أبوابه في الرابعة مساءً كل يوم، مما حد من الخدمات الطبية التي كان من الممكن أن يقدمها.

ويقول الصليب الأحمر إنه لا يزال يحاول معرفة ما يخطط له الإماراتيون.

وقال السيد ديلا لونجا، المتحدث باسم الصليب الأحمر، عن التحقيق في مستشفى أم جرس: “إن العملية لم تنته بعد. نريد أن نصل إلى حقيقة الأمر”.

ويقول المسؤولون الأميركيون إنهم يركزون بشكل أكثر حدة على الصراع من أي وقت مضى، مع انزلاق السودان إلى ما أسماه العديد من الخبراء أكبر أزمة إنسانية في العالم.

لقد نظم أنتوني جيه بلينكن، وزير الخارجية، محادثات السلام الشهر الماضي في سويسرا على الرغم من ضعف فرص وقف القتال.

لكن إدارة بايدن منقسمة بشأن سؤال أساسي: إلى أي مدى ينبغي لها أن تضغط على الإمارات؟

في الرابع من سبتمبر، أوضح المبعوث الأميركي إلى السودان، توم بيرييلو، في إحدى حلقات البودكاست أنه يدعم مقاطعة الإمارات من قِبَل مغني الراب ماكليمور، الذي ألغى مؤخراً عرضاً في دبي بسبب دور الإمارات في السودان، أثار ذلك رد فعل غاضباً من قِبَل المسؤولين الإماراتيين، كما قال العديد من المسؤولين.

وقال السيد بيرييلو في البودكاست: “لم يكن ماكليمور بطلاً للسودان على بطاقة البنغو الخاصة بي”.

وشعر بعض كبار المسؤولين في البيت الأبيض ووزارة الخارجية أن السيد بيرييلو قد ذهب بعيداً، بينما ارتجف آخرون من فكرة الخضوع للإماراتيين من أجل علاقات جيدة.

ويعكس الخلاف حدود تحدي الإمارات، وهي الدولة التي تعتمد عليها الولايات المتحدة في العديد من الأولويات العالمية.

الإمارات حليف أميركي قوي ضد إيران، وقد وقعت على اتفاقيات إبراهيم لإقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، ولاعب محتمل في غزة بعد الحرب، بل إنها سهلت حتى تبادل الأسرى بين أوكرانيا وروسيا.

لقد تجاهلت الدولة الخليجية الانتقادات الدولية في السابق، وخاصة فيما يتصل بدورها في اليمن، ولكنها تبدو حساسة للانتقادات المتزايدة بشأن السودان.

وعندما نظر الدبلوماسيون الأوروبيون في فبراير الماضي في ما إذا كانت الإمارات “لديها أي تحفظات بشأن المذابح والدمار” الناجم عن أفعالها في السودان، كما جاء في مذكرة الاتحاد الأوروبي السرية، خلص الدبلوماسيون إلى أن الإماراتيين “سيكونون أكثر قلقا بشأن أي ضرر قد يلحق بسمعتهم بدلا من أي شعور بالذنب الأخلاقي”.

ولكن ما إذا كان الإماراتيون على استعداد للتنازل عن السودان لواحدة من القوى المتنافسة العديدة التي تتكدس في الحرب، وخاصة إيران، فهذه مسألة أخرى تماما.

يقول المسؤولون إن احتمال حصول إيران على موطئ قدم على الشواطئ الغربية للبحر الأحمر قد أزعج الإمارات وعدة دول عربية أخرى متورطة في السودان.

إن هذا الشعور بالانزعاج يدفع إلى حرب بالوكالة ويدفع القوى المتنافسة إلى ضخ المزيد والمزيد من الأسلحة في السودان، مما يدفع الدولة المتعثرة نحو الانهيار الكامل.

ويقول الإماراتيون إن اللاجئين السودانيين ممتنون للمساعدة الإماراتية، لكن الغضب بين آخرين يتزايد.

وعندما زارت السيدة نسيبة، الوزيرة الإماراتية التي شاركت في محادثات السلام في سويسرا، أحد المستشفيات في تشاد الأسبوع الماضي لتسليط الضوء على الأعمال الطيبة التي تقوم بها بلادها، واجهها لاجئ سوداني غاضب.

صرخ رجل في محادثة سريع انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي: “أنت تعلمين جيدًا أنك أشعلت هذه الحرب!، نحن لا نريد منك أي شيء، إلا أن توقفيها”.

وقال الرجل، الذي طلب أن يُعرَّف باسم سليمان خوفًا من الانتقام، إنه لم يتمكن من ضبط نفسه.

وقال إن وحشية قوات الدعم السريع أجبرته على الفرار من السودان قبل عام، لينضم إلى 800 ألف لاجئ الآن في تشاد، لذلك عندما جلست الوزيرة الإماراتية أمامه، قال إنه رأى فيها “السبب وراء تدمير منزلي”.

وقال: “لقد فقدت كل شيء. كان علي أن أقف وأقول ما كان في قلبي”.