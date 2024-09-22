النائب العام: أصدرنا (346) مذكرة استرداد لرموز التمرد.. و(16) نشرة حمراء ضد داعمي مليشيا التمرد من سياسيين وإعلاميين

بورتسودان: السوداني

قال النائب العام لجمهورية السودان، مولانا الفاتح طيفور، إنّ النيابة العامة أصدرت مذكرة استرداد لـ(346) من رموز التمرد لتسليم أنفسهم، بجانب إصدار نشرة حمراء ضد (16) من داعمي مليشيا التمرد من سياسيين وإعلاميين.

وأضاف طيفور في مؤتمر نَظّمَه مركز (جلنار): “أي شخص جزء من التمرد ستتم محاكمته جنائياً فور القبض عليه وحال تعثر ذلك ستتم محاكمتهم غيابياً”.

موضحاً أنّ الدول المضيفة للمطلوبين ستتعاون معهم كون السودان موقع معها اتفاقات تعاون مشترك لتسليم المطلوبين.