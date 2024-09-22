مليشيا الدعم السريع ترتكب (966) جريمة استرقاق جنسي واغتصاب

بورتسودان: السوداني

كشف النائب العام لجمهورية السودان، مولانا الفاتح طيفور، أن مليشيا الدعم السريع ارتكبت 966 حالة انتهاكات جنسية وجرائم استرقاق جنسي واغتصاب بغرض تغيير التركيبة العرقية بقصد كسر كرامة السودانيين.

موضحاً أن أعداد حالات الاغتصاب والعنف الجنسي تفوق ما تم رصده، كون المجتمع السوداني يحجم عن التبليغ في مثل هذه الجرائم خوف الوصمة الاجتماعية.

وناشد طيفور، كل اللائي تعرضن للاغتصاب التبليغ الفوري، مطمئناً أن التحري والمحاكمة في جرائم الاغتصاب تتم بطريقة سرية.

وعن تلقي اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان 18950 بلاغا حول انتهاكات الدعم السريع، قال إنها تحرت فيها وأحالت اكثر 273 بلاغا إلى المحكمة وفصلت في 150 بلاغا بإصدار عقوبات مختلفة تصل إلى الإعدام، بينما برأت 43 شخصا.

وكشف طيفور في برنامج ساعة مع مسؤول الذي نظمه مركز جلنار للخدمات الصحفية، كشف عن أن المليشيا جندت 9 آلاف طفل قتل منهم 4494، كما اعتدت على 36 سجنا أفرجت عن 19446 من النزلاء المصنف بعضهم بإرهابيين وجنّدتهم لصالح العمل ضمن قواتها، مشيراً إلى أنّ هؤلاء النزلاء ارتكبوا جرائم حرب وتطهير عرقي وإبادة جماعية واغتصاب، منوها إلى أنهم عازمون في أن تسير القضايا إلى نهايتها.

وقال طيفور إن عدد العربات المنهوبة بلغ 37500 عربة نهبت من الخرطوم والجزيرة وسنار، واعلن عن إطلاق منصة الأسبوع القادم لبلاغات المواطنين واسترداد البلاغات المفتوحة سابقاً في مناطق التمرد، ودعا المواطنين لإكمال معلوماتهم بشأن العربات المنهوبة.