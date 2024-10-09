متابعات: السوداني

صوت مجلس حقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، لصالح التمديد لولاية بعثة تقصي الحقائق في السوان لعام آخر ينتهى في أكتوبر 2024.

وبحسب المعلومات، فقد صوّتت 23 دولة لصالح التمديد، فيما رفضته 12 بينها دولة الإمارات، وامتناع 12 دولة عن التصويت.

وتكونت بعثة تقصي الحقائق في السودان نتيجة مشروع قرار قدمته بريطانيا العام المنصرم، حيث تمت الموافقة عليه من 19 دولة فيما رفضته 16دولة ــ بينها الإمارات، وأعلن السودان رفضه التعامل مع البعثة.

وقدمت البعثة تقريراً لها أمام جلسة المجلس الشهر المنصرم دعت فيه إلى نشر قوات لحماية المدنيين في السودان.