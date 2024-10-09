بيرييلو: لقد كنا واضحين جداً مع البلدان في المنطقة والعالم أن هذا ليس الوقت المناسب لتأجيج الحرب في السودان

متابعات: السوداني

قال المبعوث الأمريكي الخاص للسودان توم بيرييلو، في لقاء له مع عدد من الصحفيين في القاهرة – في إجابة لسوال (ألا تعتقد أن تورط الإمارات في السودان يطيل أمد الحرب المستمرة، وماذا فعلت واشنطن لوقف ذلك؟): “لقد كنا واضحين جداً مع البلدان في جميع أنحاء المنطقة وفي جميع أنحاء العالم أن هذا ليس الوقت المناسب لتأجيج الحرب في السودان عبر الدعم بالأسلحة”.

وأضاف بيرييلو: “لقد حان الوقت لإرسال الغذاء والدواء للسودان وأن نكون شركاء في السلام. لقد أبلغنا ذلك لكل من الحلفاء وغير الحلفاء على حد سواء. وأعتقد أنه من الواضح أن رسالة الشعب السوداني هي أن ما يبحثون عنه الآن هو أن تدرك البلدان في جميع أنحاء العالم حجم المعاناة وأن نكون هناك كشركاء في المجال الإنساني وأن نكون جزءاً من عملية السلام”.

موضحاً أنهم بالإضافة إلى العقوبات التي فرضوها على مرتكبي الفظائع، فقد ساعدوا في قيادة الكفاح في الأمم المتحدة لتمديد حظر الأسلحة المفروض على دارفور، مبيناً أنهم يعملون بجد للتأكد من إنفاذه، “لذا فقد وضعنا العديد من العقوبات على قادة قوات الدعم السريع التي نتطلع إلى دعم الأمم المتحدة والبدء في إرسال إشارة أقوى حول الحاجة إلى الحد من تدفق الأسلحة إلى البلاد”.