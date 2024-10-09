وزير الصحة: الدعم السعودي للصحة تجاوز مبلغ 30 مليون دولار ويستفيد منه أكثر من 5 ملايين مواطن سوداني

بورتسودان: السوداني

كشف وزير الصحة الاتحادي د. هيثم محمد إبراهيم، عن أنّ الدعم المقدم لقطاع الصحة من المملكة العربية السعودية تجاوز مبلغ 30 مليون دولار يستفيد منه أكثر من 5 ملايين مواطن سوداني، مُثمِّناً دور المملكة العربية السعودية خلال الفترة السابقة، مؤمِّناً على استمرار التعاون المشترك بين وزارتي الصحة في البلدين.

وأشاد الوزير في تصريحات عقب لقاء سعادة السفير السعودي بالسودان ببورتسودان، علي بن حسن جعفر، بحضور ممثل وزارة الخارجية، بمكتبه اليوم، بالدعم المتواصل من السعودية ممثلةً في هيئاتها المختلفة وعلى راسها وزارة الصحة، مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مجالات الإغاثة والأدوية والأجهزة والمعدات.

وأكد الوزير مناقشة كثير من المحاور خاصة بالمشاريع التي بدأ العمل عليها مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والصندوق السعودي للتنمية وغيرها، لافتاً إلى التوافق عليها ووضع آليات تنفيذية للمشاريع المقترحة في الفترة القادمة، والتأمين على التنسيق المشترك، شاكراً حكومة وشعب وسفير المملكة العربية السعودية على تقديم الدعم والسند للصحة.

من جانبه، وصف السفير علي بن حسن جعفر، اللقاء مع الوزير وقيادات الوزارة بالمُثمر والإيجابي والذي تطرّق لبحث تفعيل أُطر العلاقات بين وزارتي الصحة في المجالات الطبية والصحية في مجالات مكافحة الأمراض والتدريب والمُخيّمات الطبية المجانية، مُقدِّماً الشكر لأجهزة الدولة من الصحة والخارجية والجمارك ومفوضية العون الإنساني للتعاون المستمر والعمل على تذليل العقبات، مؤكداً على استمرار تواصل المساعدات للإخوة الأشقاء في السودان.