شبكة أطباء السودان تطلق نداءً لتدارك ارتفاع الإصابات بحمى الضنك في كسلا

الخرطوم: السوداني

وقف فريقٌ من شبكة أطباء السودان في شرق السودان على تزايد حالات الإصابة بحمى الضنك في ولاية كسلا، حيث تتزايد الحالات يوميًا في مستشفى كسلا، خاصة بين النازحين. الأمر ينذر بكارثة إنسانية في الولاية، خصوصًا مع انتشار وباء الكوليرا، مما يستدعي تدخلًا عاجلًا لتوفير المُعينات الطبية للمستشفيات الحكومية والوقوف على جاهزيتها لاستقبال الحالات المتزايدة.

وأطلقت الشبكة في بيانٍ، اليوم الأربعاء، نداءً عاجلاً للمنظمات الدولية والإقليمية والسلطات المحلية لتدارك الأمر قبل استفحاله ومعالجة الوباء في مهده. كما تُطالب بتوفير المعينات الطبية والأدوية واستكمال نواقص الطوارئ. وناشدت الشبكة، المنظمات المحلية بتفقد المستشفيات الحكومية في الولاية واتخاذ تدابير سريعة وحاسمة مع السلطات المحلية لمكافحة هذا الوباء الذي يُهدِّد صحة المجتمع.