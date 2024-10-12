278 طبيباً يؤدون قسم المجلس الطبي بالشمالية 

دنقلا: السوداني

أدى 278 طبيباً وطبيبة اليوم، بكلية الطب جامعة دنقلا، قسم المجلس الطبي السوداني.

وأكد عميد كلية الطب بجامعة دنقلا نائب رئيس لجنة الإشراف على القسم الطبي للأطباء بمركز دنقلا، دكتور كمال عبد الله في تصريح (لوكالة السودان للأنباء) أنّ فعاليات أداء قسم المجلس الطبي السوداني تقام بالقاهرة وتبث إسفيرياً أون لاين لعدد من المراكز داخل وخارج السودان.

وهنٍأ جميع الأطباء الذين أدوا القسم، متمنياً لهم حياة عملية موفقة، وأشار إلى أن القسم الطبي يعتبر المدخل لممارسة مهنة الطب وتحمُّل مسؤوليته الأخلاقية في أداء واجبه.

من جانبه، أكد رئيس لجنة الطوارئ بالمجلس القومي للتخصصات الطبية بمركز دنقلا دكتور محمد عثمان العمدة، أن الأطباء الذين أدوا قسم المجلس الطبي السوداني من خريجي كليات الطب والصيدلة والأسنان، مشيراً إلى تعاون المجلس القومي للتخصصات الطبية وكلية الطب جامعة دنقلا مع المجلس الطبي السوداني في إكمال مراسم أداء القسم، مضيفا أنه بجانب مركز دنقلا، توجد مراكز أخرى في بورتسودان وكسلا وعطبرة كوستي، فضلاً عن وجود عدد من المراكز خارج السودان.