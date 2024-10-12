ترتيباتٌ بالشمالية لجلوس طلاب وسط دارفور لامتحانات الشهادة الثانوية 

دنقلا: السوداني

التقى والي الولاية الشمالية عابدين عوض الله، بمكتبه اليوم، والي وسط دارفور الشرتاي حسين بخيت يوسف، وناقش اللقاء ترتيبات جلوس طلاب وسط دارفور لامتحانات الشهادة الثانوية 2023م المؤجلة، بالولاية الشمالية بعد أن تتم عمليات تجميع هؤلاء الطلاب من الولايات غير الآمنة.

ورحّب والي الشمالية بزيارة والي وسط دارفور الى الولاية الشمالية، مؤكداً تقديم كافة التسهيلات الممكنة لجلوس طلاب وسط دارفور لامتحانات الشهادة الثانوية بالولاية، مشيراً إلى أن أكثر من ٩ آلاف طالب وطالبة من ولايات السودان المختلفة سجلوا للجلوس لامتحانات الشهادة الثانوية بالولاية.

وأضاف أن هنالك لقاءات تنسيقية ستتم في الفترة المقبلة بين حكومة الولاية وحاكم إقليم دارفور في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه، أشار والي وسط دارفور الشرتاي حسين بخيت يوسف إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تنسيقاً ومتابعة بين وزارتي التربية في الولايتين لترتيب النواحي اللوجستية من السكن والإعاشة وترحيل طلاب وسط دارفور للولاية الشمالية.

وتقدم بالشكر لحكومة الولاية وشعبها لاستضافتهم للنازحين من أبناء دارفور وفتح مسارات وصول المساعدات الإنسانية لدارفور.