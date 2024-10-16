مناوي: المليشيا تواصل وحشيتها وتغتصب النساء والفتيات في (الصياح)

بورتسودان: السوداني

أعلن حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، أن مليشيا آل دقلو الإرهابية واصلت انتهاكاتها المروعة في منطقة الصياح بولاية شمال دارفور، حيث ارتكبت جرائم اغتصاب ضد النساء والفتيات.

وقال مناوي في بيان له: “كما هو الحال دائماً تقوم مليشيا الدعم السريع المتمردة بممارسة أسلوبها المفضل في الاعتداءات، حيث تواصل في اغتصاب النساء والأطفال وتهجير المواطنين من مناطقهم ونهب ممتلكاتهم”.

وأضاف: “الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها هذه المليشيات قد تبدو للوهلة الأولى غير قابلة للتصديق، لكنها واقعيه، فلا رحمة مع المغتصبين والقتلة والمستوطنين، على المنظمات الدولية والأمم المتحدة أن تتحرك فوراً لملاحقة المسؤولين عنها، أينما كانوا. لقد حملنا السلاح منذ 23 عاماً من أجل قضية الوطن والمواطن، وسنظل نتصدى لمن ينتهك حقوق الإنسان وينهب ممتلكات الناس بلا رحمة”.