توجيهات للالتزام بالحمولات القانونية بالطرق القومية

متابعات: السوداني

ألزمت الهيئة القومية للطرق والجسور، مستخدمي الطرق التي تربط بين كل ولايات البلاد بميناءي بورتسودان وسواكن والمعابر البرية، بالاستمرار في تطبيق القرارات الوزارية القاضية بتحديد (الحمولة القصوى على الطرق بحيث لا تتعدى 56 طناً للشاحنة شاملة الوزن، وموزعة على حسب المحاور المنصوص عليها وفق قانون الحمولات).

وشدد مدير إدارة السلامة المرورية والموازين، الهادي حسين، على مستخدمي الطرق الالتزام بما جاء في القانون حتى تتمكّن الهيئة من المحافظة على شبكة الطرق بالبلاد.

وقال في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، إنّ الموازين المحددة تسمح بحمولات طن للمحور الواحد (إطارين)، 10 أطنان للمحور الواحد ذات 4 إطارات أو أكثر، وكذلك 16 طنا للمحور الثنائي 4 إطارات أو أكثر، ثم أكثر من ثلاثة محاور بحمولة أقصاها 24 طناً، مشيراً إلى أن الحمولة الكلية القصوى لأي عربة تكون 56 طناً، إضافة إلى أنّه يسمح بزيادة 5% للحمولة القصوى والمحاور.