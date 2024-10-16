المليشيا تحجز شاحنة طبية تتبع لأطباء بلا حدود في ولاية النيل الأبيض

بورتسودان: السوداني

أعلنت منظمة أطباء بلا حدود، أن مليشيا الدعم السريع، احتجزت يوم 20 سبتمبر الماضي شاحنة مستأجرة تابعة لأطباء بلا حدود بالقوة واحتجاز سائقها عند نقطة تفتيش تسيطر عليها المليشيا في منطقة (الشقيق) بولاية النيل الأبيض.

ودعت أطباء بلا حدود، الدعم السريع بتزويدها بأي معلومات عن مكان وجود السائق وإعادة الشاحنة مع المواد الطبية.

وكان آخر اتصال مع السائق يوم 7 أكتوبر الجاري.

وقالت المنظمة: “نشعر بالقلق إزاء سلامة السائق ومصير الإمدادات الطبية الأساسية التي كان يحملها. كانت الشحنة أدوية ومعدات طبية في طريقها إلى كوستي بولاية النيل الأبيض، حيث تقدم فرق أطباء بلا حدود الرعاية الصحية الأولية ودعم الصحة النفسية وخدمات أخرى للنازحين بسبب الحرب. وكانت الوثائق وتصاريح السفر اللازمة الخاصة بالشحنة والشاحنة”.

يقول رئيس بعثة أطباء بلا حدود خوان كارلوس كانو: “منذ يوليو، واجهت ولاية النيل الأبيض توقفاً تاماً في المساعدات، مما ترك المرافق الصحية دون إمدادات أساسية. إن مصادرة المساعدات الإنسانية أمرٌ غير مقبول”.

وأضافت المنظمة: “بعد أكثر من عام ونصف من الحرب، يُواجه الناس في السودان واحدة من أكبر أزمات النزوح في العالم وهي كارثة إنسانية. وتواصل منظمة أطباء بلا حدود دعوة جميع الأطراف إلى احترام العاملين في المجال الإنساني وحمايتهم وتوفير إمكانية وصول المُساعدات الإنسانية”.