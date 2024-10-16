السيسي وبن سلمان يؤكدان على ضرورة المحافظة على وحدة السودان وسيادته وكافة مؤسساته الوطنية.. ويشددان على أهمية مواصلة الحوار من خلال منبر جدة

القاهرة: السوداني

أكد كل من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، على ضرورة المحافظة على وحدة السودان وسيادته وكافة مؤسساته الوطنية.

وشدد السيسي وبن سلمان، على أهمية مواصلة الحوار من خلال منبر جدة بين طرفي النزاع السوداني وصولاً إلى وقف كامل لإطلاق النار، وإنهاء الأزمة ورفع المعاناة عن الشعب السوداني الشقيق.

واستقبل الرئيس السيسي، أمس في القاهرة، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز. وأجرى الزعيمان لقاءً ثنائياً، أعقبته جلسة مباحثات موسعة بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري ووفدي البلدين.

وأكد السيسي، على عمق ومحورية العلاقات الاستراتيجية بين مصر والسعودية، لا سيّما في ظل التهديدات التي تواجه المنطقة، مؤكداً أهمية مواصلة التنسيق والتعاون المُشترك لتجاوز المرحلة الدقيقة الحالية التي تمر بها المنطقة والعالم الإسلامي.

هذا، وقد شهد الزعيمان في ختام المباحثات، التوقيع على تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي برئاسة الرئيس المصري وولي العهد السعودي، واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.