(السوداني) تنعي السفير الراحل (المغيرة علي عمر)

ناشر صحيفة (السوداني) ورئيس مجلس الإدارة والمدير العام ورئيس التحرير، ينعون عند الله تعالى

السفير/ المغيرة علي عمر

لقد كان الراحل رجلاً مفضالاً، حسن الخلق، محباً للناس وفعل الخيرات، عمل بالعديد من السفارات السودانية بالخارج (الرباط ونيودلهي وبراغ وبروكسل ودار السلام)، كما عمل بالمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا.

العزاء موصول لأسرته الكبيرة الممتدة وأسرته الصغيرة، وجميع عارفي فضله.

اللهم أغفر له وارحمه وأدخله فسيح جناتك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وألهم أهله وصحبه الصبر الجميل.

(إنا لله وإنا إليه راجعون)