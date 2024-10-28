شبكة أطباء السودان: مقتل وإصابة 6 أشخاص عقب هجوم للدعم السريع على السديرة الغربية بالجزيرة

الخرطوم: السوداني

قتل 3 أشخاص وأصيب 3 آخرون عقب هجوم نفذته قوة تتبع للدعم السريع على منطقة السديرة الغربية بولاية الجزيرة.

وأدانت شبكة أطباء السودان في بيان، اليوم الاثنين، استمرار عمليات القتل والتهجير القسري للمدنيين بولاية الجزيرة، مما يضاعف معاناة الآلاف من المهجربن قسرياً في ظل أوضاع مأساوية يعيشها المواطنون منذ دخول الدعم السريع للولاية.

وحذرت شبكة أطباء السودان من عمليات القتل الممنهج الذي تمارسه الدعم السريع ضد المدنيين في كل قرى شرق وغرب الجزيرة وتعتبره نهجاً يرتقي للإبادة الجماعية وهو تكرار لما حدث بمدينة الجنينة، وتدعو المجتمع الدولي لرصد هذه الإنتهاكات ووضع تدابير عاجلة لحماية المدنيين.