السودان يشتكي تشاد بسبب دعمها لمليشيا الدعم السريع ويقدم بيِّنات وأدلة دامغة على تورُّطها

بورتسودان: السوداني

تقدم السودان أمس الجمعة عبر ممثلين للجنة إقامة ومتابعة الدعاوى الدولية ضد مليشيا الدعم السريع المتمردة وقادتها والدول المساندة لها وبتفويض من رئيس مجلس السيادة الانتقالي بشكوى ضد جمهورية تشاد لدى اللجنة الأفريقية لحقوق الانسان والشعوب التابعة للاتحاد الأفريقي في مقرها بمدينة بانجول عاصمة غامبيا، وذلك بموجب الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.

وقالت منصة الناطق الرسمي للحكومة، إن الشكوى تضمنت وقائع وبينات وأدلة دامغة تثبت تورط تشاد في دعم ومساندة مليشيا الدعم السريع المتمردة في الانتهاكات والجرائم المرتكبة بواسطة المليشيا من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والتي شملت القتل والاغتصاب والعنف الجنسي، والتهجير القسري، وتدمير البنى التحتية وتجنيد الأطفال، ونهب الممتلكات العامة والخاصة، واحتلال منازل المواطنين.

وأضافت: “لعب الدعم التشادي للمليشيا دوراً أساسياً في ارتكاب المليشيا المتمردة لهذه الانتهاكات وإطالة أمد الحرب”.