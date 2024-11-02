مؤتمر الجزيرة: الدعم السريع تقتل 20 مواطناً من “ود السيد”

الخرطوم: السوداني

نقل مؤتمر الجزيرة اليوم السبت، عن شاهد عيان من قرية “ود السيد” بمحلية “شرق الجزيرة” أن مليشيا الدعم السريع قتلت “19” مواطناً من القرية، ولحقت بهم سيدة كبيرة في السن بسبب النزوح القاسي سيراً على الأقدام، بينما تفرّق بقية مواطني القرية على دور الإيواء في مدن حلفا الجديدة بشرق السودان وشندي في الشمال، وأضاف شاهد العيان “تلقيت رسائل صوتية مؤلمة تحكي عن معاناة النازحين من الأطفال والنساء والعجزة والمرضى والمسنين، والظروف القاسية التي عانوها في طريق النزوح سيراً على الأقدام لأميال طويلة، وظروف الإيواء التي تجئ مع دخول فصل الشتاء القاسي”، وطالبت بضرورة تحرك السلطات في الولايات التي نزح إليها مواطنو القرية، وكذا المنظمات الوطنية والدولية الإنسانية، وكل المستطيعين لمساعدة النازحين.