شبكة أطباء السودان: الدعم السريع تنهب أدوية ومستلزمات طبية بـ(150) مليار جنيه من مستشفى “الطندب” بشرق الجزيرة

الخرطوم: السوداني

نهبت قوة من الدعم السريع، أدوية ومستلزمات طبية من مستشفى “الطندب” بولاية الجزيرة، تتجاوز قيمتها (150) مليار جنيه سوداني، بالإضافة إلى نهب أجهزة طبية وألواح الطاقة الشمسية ومولد المستشفى المركزي.

وأدانت شبكة أطباء السودان في بيان اليوم السبت، عمليات التعدي على المرافق الطبية والمستشفيات العاملة، وتشريد الأطباء بولاية الجزيرة. كما اعتبرت أن ما تقوم به الدعم السريع هو حرب ضد الجميع وتهجير متعمد لكل المواطنين في ولاية الجزيرة، من خلال وقف الخدمات الأساسية ومحاصرة ما تبقى من المواطنين العاجزين عن النزوح.