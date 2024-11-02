السفير السعودي يعلن وصول أجهزة إعادة تأهيل محطة تحلية الشاحنات

بورتسودان: السوداني

أعلن سعادة السفير السعودي بالسودان، الأستاذ علي بن حسن جعفر، وصول حاوية قطع غيار وأجهزة إعادة تأهيل محطة تحلية الشاحنات إلى ميناء بورتسودان قادمة من ميناء جدة الإسلامي، ومحطة الشاحنات تقع في جنوب مدينة بورتسودان وتنتج (3) آلاف متر مكعب من المياه في اليوم، ومشروع إعادة تأهيل هذه المحطة بدعم من حكومة المملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وأوضح السفير أنّ المحطة ستسهم في سد جزء من احتياج مدينة بورتسودان من مياه الشرب خاصةً بعد انهيار سد أربعات الذي كان يوفر نسبة كبيرة من احتياج مياه الشرب.

وقال: “بعد وصول الأجهزة إلى موقع المحطة سيشرع في الأيام القادمة بمشيئة الله تعالى الفريق الفني القادم من المملكة العربية السعودية وبالتعاون مع الفريق المُختص بحكومة ولاية البحر الأحمر في عمليات التركيب والضخ والتشغيل والتدريب”.

يُذكر أنّ سعادة السفير السعودي أعلن في الأيام الماضية، عن وصول محطة تحلية مياه مستشفيات الحوادث والأطفال والصدرية والنفسية بمدينة بورتسودان ومقرها مستشفى الحوادث بإنتاجية (50) مترا مكعبا من المياه يومياً، بدعم من حكومة المملكة العربية السعودية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، لتوفير مياه نقية للشرب واستخدام المؤسسات العلاجية.

الجدير بالذكر أن هذين المشروعين في “تحلية المياه” هما أول مشروعين ينفذهما مركز الملك سلمان في مجال “تحلية المياه”، حيث يضع المركز سد احتياج ولاية البحر الأحمر من مياه الشرب النقية في أولوياته لدعم حكومة الولاية، في هذا الجانب المهم ومساعدة سكان الولاية الذين تشتد معاناتهم لأجل الحصول على مياه الشرب، والكثير منهم يدفع مبالغ باهظة لذلك.

وأثنى السفير السعودي على الجهود المبذولة من والي ولاية البحر الأحمر، الفريق ركن مصطفى محمد نور وحكومة الولاية ووزارة المالية الاتحادية وإدارة الموانئ والجمارك، شاكراً لهم جهودهم في تذليل الصعاب وتسهيل وتيسير إجراءات تنفيذ هذه المشروعات المستمرة لدعم الشعب السوداني الشقيق.