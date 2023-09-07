البرهان: قريباً سيتم القضاء على التمرُّد وينعم الشعب السُّوداني بالسلام والاستقرار

مُتابعات: السوداني

قال رئيس مجلس السيادة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، إنّ زيارته لدولة قطر جاءت لتقديم الشكر لما تقوم به من دعم مستمر للشعب السُّوداني.

وأوضح البرهان في تصريحات صحفية أنّه اطّلع القيادة القطرية حول تطوُّرات الأوضاع في السودان على خلفية تمرُّد قوات الدعم السريع على الدولة، وأضاف: “قريباً سيتم القضاء على هذا التمرُّد وينعم الشعب السُّوداني بالسلام والاستقرار”.

مضيفاً أن الجهود مستمرّةٌ من أجل إيقاف معاناة السودانيين وعودة الأمور إلى طبيعتها، مضيفاً أن المرحلة الحالية هي لإيقاف الحرب ومن ثَمّ يمكن الحديث حول الأمور الأخرى – بحسب ما أورده إعلام مجلس السيادة.

وقال البرهان: نحن في القوات المسلحة نطمئن الشعب السوداني بأننا ماضون في استكمال مهام المرحلة الانتقالية والانتقال للحكم المدني الديمقراطي بعد القضاء على هذا التمرُّد.

وعاد البرهان اليوم إلى البلاد، بعد زيارة رسمية لدولة قطر استغرقت يوماً واحداً.

وقال السفير علي الصادق وزير الخارجية المكلف في تصريح صحفي، إنّ الزيارة تناولت مسار العلاقات السودانية القطرية وسُبل دعمها وتطويرها، مبيناً أن القيادة القطرية أكّـدت استعدادها للوقوف بجانب السودان ومساعدة الأجهزة المُختصة فيما يتعلّق بالعمل الإنساني والاستثماري، وذلك من أجل استدامة الاستقرار في السودان، فضلاً عن تكثيف الجهود لفترة ما بعد الحرب خاصّةً فيما يتعلّق بإعادة الإعمار والبناء.