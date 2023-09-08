ولد لبات يصف بيان وزارة الخارجية السودانية حول مقابلة موسى فكي لمستشار حميدتي بـ(المُنحط)

متابعات: السوداني

وصف البروفيسور محمد الحسن ولد لبات، الناطق الرسمي باسم رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي في الملف السوداني، بيان وزارة الخارجية السودانية حول مقابلة موسى فكي، لمستشار محمد حمدان حميدتي، وصفه بـ(المُنحط).

وقال ولد لبات في بيان له: “نشرت بعض وسائط الاتصال الاجتماعي خطاباً منحطاً يندد بمقابلة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي السيد موسى فكي، لمستشار الفريق محمد حمدان دقلو قائد الدعم السريع، واخيراً تم توزيع المنشور من طرف سفارة دولة السودان في أديس أبابا”.

وأضاف: “ورغم المستوى غير المسؤول للخطاب المذكور فإني انتهز فرصة نشره للتذكير بأن الاتحاد الأفريقي في مقاربته للأزمة المستمرة في السودان يلتقي بكافة الأطراف المدنية والعسكرية والاجتماعية على اختلاف أنواعها بمن فيهم بعض دعائم النظام المخلوع سنة 2019 رغم الاعتراضات الشديدة لبعض القوى التي أطاحت بذلك النظام، تهدف تلك الاتصالات إلى التشاور معها وتشجيعها على السير بشجاعة وتبصر وحكمة صوب إيقاف الاقتتال المدمر للسودان والانخراط في مسلسل سياسي عبر حوار وطني جامع لا إقصاء فيه”.

ومضى في القول: “أذكر في هذا السياق بأنّ هذا السلوك متطابقٌ مع قرارات وتوصيات مجلس السلم والأمن الذي يطلب من رئيس المفوضية تكثيف الجهود مع كافة الأطراف بلا استثناء لهذا الغرض. ومن الجدير بالذكر أن جميع الأطراف الدولية مثل مسار (جدة) التي تطور بعض المقاربات لحل الأزمة السودانية تنتهج نفس المنهج بدون أن تثير أي تحفظ معلن لأي طرف من أطراف النزاع، وعليه يشكل حرف وروح الخطاب آنف الذكر تشجيعاً للاتحاد الأفريقي على التشبث بهذا التوجه لما يعكس الخطاب من حاجة ماسة إلى جهد المصالحة ونبذ الإقصاء والتعالي والغطرسة والحقد والاستهجان ورفض الآخر”.

وأوضح ولد لبات، إن الاتحاد الأفريقي سيظل ساعياً مع الأفارقة والعرب وشركائه الدوليين إلى بلورة مسار سياسي مبني بقوة ومنهجية على أسس ومبادئ المنظمة القارية وقراراتها ذات الصلة ولن يثنيه أي شكل من أشكال القذف أو الاستهجان عن ذلك المسار.