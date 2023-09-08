أبو الغيط يستقبل جعفر الميرغني ويبحثان دعم الدولة وإغاثة السودانيين.. ووفدٌ من قيادات الكتلة الديمقراطية يتوجّه إلى إريتريا

وفد الكتلة الديمقراطية المتوجه إلى إريتريا بدعوة من الرئيس اسياس أفورقي يضم كل من “الناظر محمد الأمين ترك، مني أركو مناوي، د. جبريل إبراهيم، علي عسكوري، سالي زكي، محمد سيد أحمد الجكومي، التوم هجو، د. تجاني سيسى، الصادق الهادي المهدي، الأمين داؤد وآخرين”

القاهرة: السوداني

اجتمع أمس الأمين العام لجامعة الدول العربية، د. أحمد أبو الغيط بمقر الجامعة في القاهرة بالسيد جعفر الصادق الميرغني، نائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل رئيس الكتلة الديمقراطية، وذلك لبحث سُبل حل الأزمة السودانية، واستعجال إغاثة المنكوبين والمشردين.

وقال الميرغني في تصريحات: “ظللنا منذ اندلاع التمرد في السودان واشتعال الحرب، في تواصل مستمر مع السيد الأمين العام، ومنذ الأسبوع الأوّل اتّفقنا على دعم الدولة والحرص للحفاظ على المؤسسات، وفي هذا اللقاء اطلعتَ الأمين العام على سُبل توحيد الجبهة المدنية، وناشدتَ من خلاله استعجال المساعدات لإغاثة المنكوبين والمشردين، خاصةً وقد تعرضت ممتلكات المواطنين للتلف، حيث يحتاج المصابون والضحايا إلى المساعدة، وشددنا على ضرورة أن تلعب الجامعة العربية دوراً في تنسيق الجهود بين المبادرات الإقليمية والدولية المطروحة لحل الأزمة السودانية عبر الآلية الثلاثية المقترحة، والناتجة عن قمة جدة”.

وأوضح الميرغني الذي يبدأ زيارة لدول جوار السودان، أن الأفق نحو توحيد الجبهة المدنية بات متيسراً.

من جانبه، حذّر الأمين العام لجامعة الدول العربية من مغبة انزلاق السودان نحو حرب أهلية شاملة، ونادى السودانيين بمختلف توجهاتهم وانتماءاتهم ذضرورة العمل لتفادي حدوث ذلك. كما قدم تنويراً بمبادرة جامعة الدول العربية والمنظمة العربية للتنمية الزراعية بشأن دعم القطاع الزراعي في السودان.

حضر اللقاء السفير زيد الصبان، مدير إدارة القرن الأفريقي والسودان بجامعة الدول العربية والوفد المرافق للسيد جعفر الميرغني الذي يضم بابكر عبد الرحمن مساعد رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، معتز الفحل الأمين السياسي للحزب وأحمد الأموي أمين القطاع الاقتصادي بالحزب.

على صعيد آخر، يتوجّه اليوم وفدٌ من قيادات الكتلة الديمقراطية برئاسة جعفر الميرغني إلى دولة إريتريا تلبية لدعوة من الرئيس أسياس أفورقي، ويضم الوفد كلاً من “الناظر محمد الأمين تِرِك، مني أركو مناوي، د. جبريل إبراهيم، علي عسكوري، سالي زكي، محمد سيد أحمد الجكومي، التوم هجو، د. تجاني سيسى، الصادق الهادي المهدي، الأمين داؤود وآخرين”، وسوف تعقد الكتلة الديمقراطية خلال هذه الزيارة إلى إريتريا أول اجتماع لها بعد اندلاع الحرب، وتلتقي الرئيس أفورقي للتفاكر حول القضية السودانية وسُبل إنهاء الحرب.