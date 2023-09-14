مبارك الفاضل: الدعم السريع يتاجر في الدولار والمُخدّرات بالأموال التي نهبوها من البنوك والمُـواطنين

بورتسودان: السوداني

قال رئيس حزب الأمة، مبارك الفاضل المهدي، إنّ الدعم السريع يتاجر في الدولار والمُخدّرات، وأوضح أن القوني دقلو شقيق حميدتي؛ يملك الصرافات في دبي ومنظومة من تُجّار العُملة.

وأضاف مبارك: “ارتفع سعر الدولار في السودان فجأةً، نتيجة لشراء الدعم السريع للدولار بالأموال التي نهبوها من البنوك والمواطنين لتمويل مزيد من المرتزقة للدفع بهم للعاصمة لاحتلال وسرقة منازل المواطنين”.

وناشد مبارك كل المغتربين والمهاجرين، الحرص على التحويل عبر البنوك، وزاد: “أي دولار يحول خارج البنوك يذهب لقتل وسرقة أهلك ويذهب لتمويل المرتزقة، احرص على التحويل عبر القنوات الرسمية حتى تحمي وطنك وتوقف نهب ممتلكات الشعب وتوقف قتل أبيك وأمك وأخيك وتحمي أخواتك من الاغتصاب”.