موسيفيني يستقبل البرهان ويعقدان مباحثات مشتركة

متابعات: السوداني

إستقبل الرئيس اليوغندي يوري موسيفيني بالقصر الرئاسي بعتيبي، رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن، عبد الفتاح البرهان، والذي وصل اليوم إلى يوغندا في زيارة رسمية.

وأجرى رئيس المجلس السيادي مباحثات ثنائية مع نظيره اليوغندي تعلقت بمسار العلاقات الثنائية بين البلدين ودفع آفاق التعاون المشترك بين السودان ويوغندا خاصة وان البلدين تربطهما علاقات متميزة ومصالح مشتركة.

كما عقد الجانبان السوداني واليوغندي مباحثات مشتركة تناولت كافة أوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات وسبل تعزيزها بما يعود بالمنفعة لشعبي البلدين.