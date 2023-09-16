خالد عمر يوسف للجزيرة: تواصلنا بشكل مباشر بالأمس مع قائد قوات الدعم السريع حميدتي

* خالد عمر للجزيرة مباشر: نحن على تواصل مستمر مع قيادة القوات المسلحة والدعم السريع لمنع التصعيد

* لا نؤمن بأي حلول عسكرية والحرب في السودان لا تجلب إلا الدمار

* الجيش السوداني والدعم السريع ملتزمان بمنبر جدة

* نعمل على بناء أوسع جبهة مدنية لمناهضة الحرب في السودان

* يجب أن يتوقف الطرفان المتحاربان عن أي تصعيد والانخراط في المفاوضات

* منذ 25 أكتوبر لا توجد حكومة في السودان والأولوية هي وقف الحرب

* السودان يتجه الآن نحو الانقسام ويجب أن نعمل على وقف الحرب بكل الأشكال

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