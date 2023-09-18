حاكم إقليم النيل الأزرق: دولة أجنبية تسعى لتدمير السودان وتقف وراء الحرب

الدمازين: رحاب فريني

اتهم حاكم إقليم النيل الأزرق، العمدة أحمد بادي، دولة أجنبية لم يسمها بالسعي لتدمير السودان، وأنها تقف وراء الأحداث والحرب التي تشهدها البلاد، كاشفاً عن تلقي مجموعة عبد العزيز الحلو أموالاً طائلة من تلك الدولة للهجوم على محافظة الكرمك، مؤكداً أنّ القوات المسلحة تعاملت مع المعتدين بمهنية عالية وتم دحرهم تماماً، وأوضح العمدة أن الأوضاع بالكرمك تحت سيطرة القوات المسلحة وأنّ النازحين عادوا إلى مناطقهم.

وقال العمدة مخاطباَ الحلو: (كفاية التجارة الرخيصة بسبب المال من الدويلة، ونحن عارفنها، والسودان أكبر من كدا)، وشدد العمدة بأنه لا مجال لتنفيذ أجندة أجنبية، داعياً إلى توحيد الجهود والالتفاف خلف القوات المسلحة باعتبارها الضامن للاستقرار ومستقبل البلاد.

واستعرض العمدة مجمل الأوضاع الأمنية بالإقليم، مبيناً أن الإقليم يشهد استقراراً في كافة المحافظات، مشيراً إلى جهود ومبادات قادت إلى نزع فتيل الأزمة التي نشبت بين مكونات قبلية نهاية العام الماضي.