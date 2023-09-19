الجبهة المدنية لإيقاف الحرب واستعادة الديمقراطية تختتم اجتماعاتها بأديس أبابا

متابعات: السوداني

اُختتمت بأديس أبابا، اجتماعات الجبهة المدنية لإيقاف الحرب واستعادة الديمقراطية، وناقشت الاجتماعات الأوضاع الإنسانية السيئة التي سبّبتها الحرب، والجهود السياسية المبذولة للعمل على إيقافها عبر بناء أوسع جبهة مدنية من القِـوى الديمقراطية المُناهضة لها.

وقالت الهيئة في بيان لها: “نعلن الإدانة الكاملة للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والتي تعددت ما بين القتل واحتلال المنازل والمستشفيات ونهب الممتلكات والاعتقالات والاختطاف والاغتصاب والكثير من الجرائم البشعة التي ارتكبتها قوات الدعم السريع، وكذلك كافة الانتهاكات من قتل وقصف جوي للمدنيين واعتقالات تعسفية تمت بواسطة القوات المسلحة، وندعو لإجراء تحقيق شفاف حولها ومحاسبة كل المتورطين فيها”.

وطالب المجتمعون على ضرورة مضاعفة الجهود “للتصدي لمخططات فلول النظام البائد الذين يدعون لاستمرار هذه الحرب، ويستخدمونها لشيطنة الثورة وتصفية قواها، وينشرون خطابات الكراهية والتقسيم الإثني والجهوي”.

وأضافت: “تم الاتفاق على إنشاء آلية وطنية لجبر الضرر والتعويضات تشمل الجهات ذات الصلة، تعمل على حصر كافة الأضرار التي وقعت جَرّاء الحرب، والتأكيد على أن أي حل سياسي لإنهائها يجب ألّا يُسقط مبدأ التعويض العادل والمنصف لكل من تضرّر وتأذّى من هذه الحرب اللعينة”.