منظمة الصّحـة العالمية تُقدِّم المساعدة وتنفذ تدخُّلات عاجلة لسبع مستشفيات بولاية الجزيرة

أعلن المدير القطري لمنظمة الصحة العالمية بالسودان، د. نعمة عابد، أنهم بصدد تقديم المساعدة وتنفيذ تدخُّلات عاجلة وعمل كلفة تشغيلية لعدد 7 مستشفيات ودعمها لمدة لثلاثة أشهر بولاية الجزيرة، حيث تشمل المساعدات مستشفيات “الجزيرة لأمراض وجراحة الكُلى، الباطنية أطفال، الصحة النفسية، مستشفى ود مدني التعليمي، النساء والتوليد، مستشفى الحصاحيصا العام ومركز الجزيرة للإصابات”.

وأوضح د. نعمة، الذي يزور ولاية الجزيرة هذه الأيام، أنّـه يقف كذلك على افتتاح مكتب منظمة الصحة العالمية بالولاية للمساعدة في تنفيذ أنشطة إصحاح البيئة والمياه والتغذية والترصُّد المرضي وإرسال التقارير عن الأمراض والطوارئ والإصابات، مُشيداً بالشراكة والتنسيق بين وزارة الصحة الولائية والمنظمة في إنفاذ العديد من الأنشطَـة.

على ذات الصَّـعيد، استقبل د. أسامة عبد الرحمن أحمد الفكي مدير عام وزارة الصحة بولاية الجزيرة بمكتبه، د. نعمة عابد سعيد، حيث رحّب به، موضحاً أن الزيارة تعتبر فاتحة خير لتعزيز جُهُـود وزارة الصحة، الرامية لتطوير ونهضة القطاع الصحي، مُشيداً بالدعم الكبير من قِبل المنظمة لعددٍ من المؤسسات الصحية في الولاية – بحسب ما أوردته وكالة السودان للأنباء.