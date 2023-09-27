اللجنة الوطنية تختار الفيلم (وداعاً جوليا) لتمثيل السودان في جوائز الأوسكار

بورتسودان: السوداني

اختارت اللجنة الوطنية السودانية، الفيلم الروائي (وداعاً جوليا) لتمثيل السودان في جوائز الأوسكار فئة أفضل فيلم دولي لعام 2023، حيث وقع الاختيار على الفيلم بالإجماع من جميع أفراد اللجنة. والفيلم من إخراج محمد كردفاني والمُنتج أمجد أبو العلا.

وكان الفيلم قد شارك في مهرجان كارلوفي فاري السينمائي الدولي، ومهرجان ملبورن السينمائي الدولي.

وتدور أحداث الفيلم في الخرطوم قبيل انفصال جنوب السودان، حيث تتسبب منى، المرأة الشمالية التي تعيش مع زوجها أكرم، في مقتل رجل جنوبي، ثم تقوم بتعيين زوجته جوليا التي تبحث عنه كخادمة في منزلها ومساعدتها سعياً للتطهر من الإحساس بالذنب.

هذا، وسوف ينطلق الفيلم تجارياً في دور العرض المصرية ابتداءً من 25 أكتوبر المقبل، كما من المنتظر أن يخطو الفيلم أولى خطواته عربياً، حيث ينافس في مهرجان الجونة السينمائي في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة وجائزة سينما من أجل الإنسانية بحضور المخرج والمؤلف محمد كردفاني والأبطال إيمان يوسف وسيران رياك ونزار جمعة، إلى جانب فردين من فريق إنتاج الفيلم.

وسيحصل الفيلم أيضاً على عرضه الأول في المملكة المتحدة في مهرجان لندن السينمائي، خاصةً وأنّ جميع تذاكر عروضه قد نفدت قبل شهر من انطلاقة المهرجان.

ومسيرة الفيلم مع الجوائز حافلة، إذ انطلقت من مهرجان كان السينمائي الدولي، حيث فاز بجائزة الحرية وشهد عرضه العالمي الأول، ومؤخرًا حصد 3 جوائز دولية جديدة، ضمن فعاليات النسخة الـ21 من مهرجان Paysages de Cinéastes في فرنسا، حيث فاز بجائزة لجنة تحكيم الصاعدين، وجائزة الجمهور، وجائزة لجنة تحكيم المرأة، ليرتفع رصيد الفيلم من الجوائز الدولية إلى 4 جوائز دولية.

الفيلم من بطولة الممثلة المسرحية والمغنية إيمان يوسف وعارضة الأزياء الشهيرة وملكة جمال جنوب السودان السابقة سيران رياك، ويشارك في بطولة الفيلم الممثل المخضرم نزار جمعة وقير دويني الذي اختارته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين سفيرًا للنوايا الحسنة عن منطقة شرق أفريقيا والقرن الأفريقي، وتصوير بيير دي فيليرز ومونتاج هبة عثمان، ومهندسة الصوت رنا عيد وتصميم أزياء محمد المر.