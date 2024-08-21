بالفيديو | ندى القلعة تصل بورتسودان وتنادي بزيارتها وبل الأشواق فيها

بورتسودان: روبي المصباح

وصلت الفنانة الشهيرة ندى القلعة، مدينة بورتسودان في أول زيارة لها عقب اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023.

وعبّرت ندى عن مدى سعادتها الكبيرة وانشراح صدرها لتنسم أجواء السودان والمشي في ترابه.

وبثت ندى عدداً من مقاطع الفيديو على حساباتها بمنصات التواصل الاجتماعي – حيث يتابعها جمهورها بالملايين، وكان الفيديو الأول على متن مركب في رحلة بحرية، وآخر مساء اليوم على شط بورتسودان، حيث تشرب القهوة الشرقاوية، وقالت: بورتسودان أمن وأمان، وناشدت السودانيين بأن يزوروها ليبلوا أشواقهم فيها.

وشددت ندى على أنها لن تنقطع عن زيارة بورتسودان نهائياً، فقد أذهبت عنها الهم والغم. موضحة: لن يهدأ بالها ما لم تشترِ لها منزلاً فيه.