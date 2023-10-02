كوستي: سعيد عباس

شكّل عددٌ من صحفيي ولاية الخرطوم، تجمُّعاً اجتماعياً كبيراً بمدينة كوستي أسموه “صحفيون وافدون إلى كوستي”، وقد ضم وفد الصحفيين أسماءً كبيرة لعدد من كبار الإعلاميين، منهم الأساتذة “هساى والجميل الفاضل وصديق الحلو ويوسف سراج وعمر كمال رينقو وعوض فلسطيني”.

وقال الأستاذ عمر رينقو لـ(السوداني)، إنهم تواصلوا مع عدد من المنظمات لتقديم يد العون والمساعدة لكل الإعلاميين الوافدين إلى كوستي، وأوضح بأنهم قاموا في الأسبوع المنصرم بتوزيع بعض المواد الغذائية للإعلاميين، بجانب بعض الاحتياجات والأغطية، وأضاف رينقو أنهم تواصلوا مع جهات داخل مدينة كوستي لتوفير سكن مجاني لكل الإعلاميين الوافدين إلى المدينة أُسوةً بكل الكيانات المختلفة التي أتت إلى كوستي، وتمّ توفير عدد من المُعينات لها.

وقال الأستاذ عوض فلسطيني، إنّهم قد أكملوا الترتيبات الصحية والعلاجية لكل الإعلاميين الوافدين، وذلك بعد اتصالهم بالهلال الأحمر السوداني وعدد من الأطباء والاختصاصيين. وأضاف فلسطيني بأنهم بصدد توفير بطاقات علاجية لكل الإعلاميين الوافدين ولذويهم من الدرجة الأولى.