رسمياً.. قرار بفتح الجامعات والمدارس

بورتسودان: السوداني

أصدر وزير شؤون مجلس الوزراء المكلف بتسيير مهام رئيس الوزراء، عثمان حسين عثمان؛ قراراً بفتح الجامعات والمدارس في تاريخ لا يتجاوز نهاية شهر أكتوبر الحالي.

وقال رئيس الوزراء المكلف في قراره: “مشيراً إلى ما دار بشأن الموضوع أعلاه خلال الفترة الماضية والى حيثياته وضروراته الحالية، أرجو أن أنقل لكم التوجيه بفتح الجامعات والمدارس في جميع الولايات التي تتيح الظروف الأمنية فيها ذلك. على أن يتم التنسيق مع كل الجهات ذات الصلة لتهيئة البيئة والظروف التي تساعد على تحقيق هذا المسعى، على أن يتم ذلك في تاريخ لا يتجاوز نهاية شهر أكتوبر الحالي”.