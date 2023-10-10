السلطان سعد بحر الدين سلطان دار مساليت يُقدِّم شرحاً للأوضاع بغرب دارفور في دار مبارك الفاضل بالقاهرة

القاهرة: السوداني

أقام رئيس حزب الأمة، مبارك الفاضل المهدي بمنزله في القاهرة، مأدبة غداء على شرف السلطان سعد بحر الدين سلطان دار مساليت.

من جانبه، قدّم السلطان سعد بحر الدين، شرحاً مُفصّلاً عن الأوضاع بولاية غرب دارفور وحاضرتها مدينة الجنينة، مُوضِّحاً حجم الدمار الذي طال كل الولاية، لا سيّما الفظائع والانتهاكات التي تعرّض لها المواطنون من قتلٍ مُمنهجٍ يستهدف أبناء المساليت على أساس إثني من قِبل مليشيات الدعم السريع.

وتطرّق اللقاء لأوضاع اللاجئين السودانيين في تشاد وجولات السلطان الخارجية لفرنسا وقطر، والانتهاكات الجسيمة التي تعرّض المدنيون العُـزّل.

وصاحب سلطان مساليت، وفدٌ مُكوّنٌ من البروفيسور عبد المطلب محمد خاطر مدير جامعة الجنينة، والأمير حافظ عبد الرحمن بحر الدين، والسيد جعفر عبد الرحمن الطيب، والسيد ياسر فيصل السيد، والسيد فيصل السيد حسنين، وعددٌ من أعيان المساليت.

وحضر اللقاء لفيفٌ واسعٌ من القيادات السياسية والدينية والأهلية في السودان، يتقدّمهم الملك عبد الله الزبير حمد الملك ناظر الدناقلة، والناظر محمد سرور رملي ود رملي، والأمير عبد المحمود أبُّو، الأمين العام لهيئة شؤون الأنصار، وصديق آدم ودعة الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للإدارات الأهلية في السودان، وإسماعيل كتر مساعد رئيس حزب الأمة القومي للشؤون القانونية، والشريف خلف الله الشريف رئيس حزب الأمة القومي ولاية الجزيرة، والأمير تاج الدين محمد بحر الدين رئيس حزب الأمة القومي ولاية غرب دارفور.

ومن جانب حزب الأمة بقيادة مبارك المهدي، حضر اللقاء محمد عوض الكريم رحمة نائب رئيس حزب الأمة، والحبيب إبراهيم شلعي هباني رئيس المكتب السياسي لحزب الأمة، وإبراهيم حمد النيل رئيس حزب الأمة ولاية الخرطوم، وعبد الرحمن جبورة نائب رئيس حزب الأمة ولاية الخرطوم، والعمدة غازي علي بابكر رئيس حزب الأمة ولاية النيل الأبيض، والحبيب محمد عادل بابكر مسؤول الاتصال بحزب الأمة، وأحمد عبد الكريم قائد جيش الأمة سابقاً مسؤول أمانة المعلومات بحزب الأمة، ومحمد المهدي عبد الرسول النور مسؤول الشباب بحزب الأمة.