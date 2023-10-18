وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على (9) شخصيات من ضمنهم رجل أعمال سوداني

فَرضَ مكتب الرقابة على الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية اليوم، عقوبات على عشرة أعضاء رئيسيين في جماعة حماس، وعملائها، والميسرين الماليين لها في غزة وأماكن أخرى بما في ذلك السودان وتركيا والجزائر وقطر.

وفَرضَ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، عقوبات على رجل الأعمال السوداني، عبد الباسط حمزة الحسن. وقالت إنّه ممول لـ”حماس” يتمركز في السودان، وقد أدار العديد من الشركات في محفظة استثمارات “حماس”، وشارك في السابق في تحويل ما يقرب من 20 مليون دولار إلى “حماس”، بما في ذلك أموال أُرسلت مباشرة إلى ماهر جواد يونس صالح، وهو مسؤول مالي كبير في “حماس” عيّنه مكتب مراقبة الأصول الأجنبية كإرهابي عالمي معين خصيصاً في 10 سبتمبر 2015.

وقال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي: “سهّل حمزة الأموال لحماس من خلال شبكة من الشركات الكبيرة في السودان. تتضمن الشبكة التي استخدمها حمزة لتبييض الأموال وتوليد الإيرادات لحماس شركة الرواد للتنمية العقارية المتمركزة في السودان، التي عيّنها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية كإرهابية عالمية معينة خصيصاً في إجراءات العقوبات المفروضة على محفظة استثمارات حماس في 24 مايو 2022.. كما يرتبط حمزة بعلاقات طويلة الأمد بتمويل الإرهاب، بما في ذلك علاقات تاريخية بشركات مرتبطة بتنظيم القاعدة وأسامة بن لادن في السودان”.