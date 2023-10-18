السودان يُدين المجزرة البشرية التي ارتكبتها إسرائيل بقصفها مستشفى المعمداني

بورتسودان: السوداني

أدانت حكومة السودان بأقوى العبارات، المجزرة البشرية الفظيعة التي ارتكبتها إسرائيل ليلة البارحة بقصفها مستشفى المعمداني بغزة، مما نتج عنه استشهاد مئات من الفلسطينيين المدنيين الأبرياء، ومن بينهم الأطفال والنساء.

واستنكر السودان قصف المناطق المأهولة بالسكان واستخدام سلاح الحصار والتجويع والإعاقة المتعمدة لإيصال المساعدات الإنسانية، لإجبار المواطنين للخروج والإجلاء من منازلهم.

وقالت الخارجية السودانية في بيان لها: “تمثل هذه المجزرة البشعة جريمة مُكتملة ضد الإنسانية، وهي نتيجة لصمت وتواطؤ الأطراف الدولية الغربية في هذه الحرب الشاملة التي تشنّها إسرائيل على قطاع غزة”.

ودعت حكومة السودان، الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات دولية عاجلة لحماية الشعب الفلسطيني ووقف حرب الإبادة عليه.