تطبيق (واتساب) يرسم أطفال فلسطين يحملون الرشاشات.. وأطفال إسرائيل يلعبون كرة القدم ويقرأون!!

متابعات: السوداني

أثار تطبيق (واتساب) الجدل، في اليومين الماضيين، فعندما تكتب طفلاً فلسطينياً أو فلسطينياً؛ في التطبيق فإن الذكاء الاصطناعي يقوم برسم صورة طفل يحمل رشاشاً، ولكن عندما تكتب طفلاً إسرائيلياً أو إسرائيل أو الجيش الإسرائيلي، فيقوم التطبيق برسم صور لأطفال يلعبون كرة القدم ويقرأون.

وقالت شركة (ميتا) المالكة للتطبيق، إنها تسعى لحل المشكلة ومعالجتها، حسب تقرير لصحيفة (الغارديان) البريطانية.

ويقود الشركة التي تتعامل مع (ميتا) في إسرائيل، مسؤول تنفيذي عمل سابقاً لدى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وفقاً للصحيفة.