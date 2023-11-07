الجيش: انفجار تانكر بمصفاة الجيلي أدخلته المليشيا لسحب وقود دون التقيُّد بإجراءات السلامة

متابعات: السوداني

أعلن الجيش السوداني، انفجار تانكر وقود يتبع لمليشيا الدعم السريع بمصفاة الخرطوم في الجيلي، كانت المليشيا قد قامت بإدخاله لسحب وقود دون التقيُّد بإجراءات السلامة القياسية المتبعة بمثل هذه المنشآت الحساسة، مما أدى إلى نشوب حريق داخل قسم الشركات (شركة النيل) وعرّض المصفى بمن فيها للتدمير.

وأوضح الجيش أنّ هذا الحادث يأتي في إطار حرب المليشيا على الوطن والمواطن السوداني وسلوكها غير المسؤول تجاه المنشآت الحيوية بالبلاد.

وقال الجيش في بيان له: “نُحمِّل مليشيا الدعم السريع الإرهابية المتمردة، التبعات المدمرة التي يمكن أن تنشأ جَرّاء هذا التصرف الهمجي الذي يُعرِّض حياة سكان المنطقة والمنشأة الحيوية للخطر الشديد ويفقد البلاد أهم مقدراتها الوطنية التي هي مِلكٌ للشعب السوداني الكريم”.

موضحاً أن المليشيا كانت قد بادرت إلى احتلال المصفاة منذ بداية تمردها ولازالت تتمركز بقواتها بها وظلت مستمرة في سحب الوقود بالقوة بهذا الأسلوب، كما قامت مؤخراً باحتلال حقل بليلة للنفط ويتوقع أن تمارس به نفس النهج غير المسؤول والمدمر للمنشآت النفطية بالبلاد.